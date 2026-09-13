Ben Simmons remet Patrick Beverley à sa place

Grande gueule sur le terrain, Patrick Beverley l’est aussi en dehors. Même s’il n’évolue plus en NBA depuis deux ans, ses interventions, notamment via son podcast, continuent d’alimenter les débats.

Et son avis sur le grand retour de Ben Simmons n’a ainsi pas manqué de faire réagir le principal intéressé.

Alors qu’il s’apprête à découvrir la Betclic Elite avec Boulazac, Patrick Beverley estime ainsi que Ben Simmons bénéficie d’une opportunité que d’autres joueurs actuellement sans contrat mériteraient davantage.

« Je n’aime pas ça du tout », a-t-il notamment affirmé. « Je ne trouve pas ça juste qu’on puisse arrêter le basket comme ça et revenir. On peut arrêter sans avoir connu un grand succès, parce que c’est un sport difficile, stressant, qu’on ne joue pas bien, que les fans et les médias vous critiquent. Quand on regarde Victor Oladipo, qui s’est battu en redescendant d’un cran en allant en G-League, quand on voit que Gabe Vincent n’a toujours pas de contrat, Cam Thomas qui n’en a pas non plus, des gars qui se donnent à fond année après année… Et qu’il y a un gars qui peut juste abandonner et revenir quand il veut… »

Ben Simmons défend son parcours

Conscient que ses déclarations vont faire parler, l’ancien meneur des Rockets et des Clippers précise toutefois qu’il ne cherche pas à s’acharner sur Ben Simmons.

« Je ne veux pas que vous pensiez que je suis un hater. Donc, félicitations à Ben Simmons. Mais tu as pris la place d’un joueur qui, à mon avis, la mérite plus que toi, si on est tout à fait transparent. »

Une critique sévère, alors que plusieurs joueurs expérimentés restent « free agents ». Surtout, Ben Simmons devra encore faire ses preuves durant le training camp des Kings avant que son contrat ne soit garanti.

L’ancien meneur des Sixers n’a pas tardé à répondre à Patrick Beverley sur les réseaux sociaux. Pour lui, son retour n’a rien d’un cadeau, et il rappelle les difficultés physiques qu’il a traversées ces dernières années.

« Partir ??? J’ai joué deux ans sans être bien physiquement », a-t-il répondu. « Ce n’est pas un cadeau. Je me suis démené pour en arriver là… Et je suis très reconnaissant d’être en mesure de pratiquer le sport que j’adore ! Continue à inventer des histoires pour ton propre compte, ça en dit bien plus sur ce que tu es. »

Draymond Green prend sa défense

Ben Simmons a également reçu le soutien de Draymond Green, qui a rappelé à quel point les blessures, notamment au dos, avaient pesé sur la trajectoire de l’ancien premier choix de la Draft.

« Ben Simmons a connu des débuts très prometteurs dans sa carrière, puis beaucoup de gens ont essayé de rejeter la faute sur son jeu plutôt que sur ses blessures. C’est vraiment dommage que, lorsque des joueurs se blessent, on finisse par les blâmer en tant que joueurs », a-t-il déclaré.

L’intérieur des Warriors connaît lui-même ce type de problème et insiste surtout sur son impact mental.

« Je sais que Ben Simmons souffrait d’un problème de dos et je sais que la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça implique, mais laissez-moi vous dire, ayant moi-même souffert d’un problème de dos, à quel point ça affaiblit. Surtout, c’est épuisant mentalement. Ajoutez à ça toutes les moqueries qu’on subit, et c’est brutal. J’ai donc eu de la compassion pour Ben Simmons et je suis heureux de le voir de retour en NBA. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 6 32 44.1 0.0 46.7 1.0 5.5 6.5 7.3 4.3 1.2 2.7 0.7 6.2 Total 281 34 55.8 14.3 59.6 1.9 6.2 8.0 7.7 2.9 1.7 3.4 0.7 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.