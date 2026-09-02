Patrick Beverley découvre Boulazac… et les restaurants fermés le lundi

Après Tony Snell, le club de Boulazac a encore réussi à faire parler de lui cet été en mettant la main sur Patrick Beverley. Le village d’irréductibles boulazacois a accueilli sa nouvelle star cette semaine et, en attendant le premier banquet au Palio, le vétéran aux plus de 700 matchs NBA prend ses marques dans son nouvel environnement.

Comme l’a souligné son entraîneur, Alexandre Ménard, « l’avantage, c’est que nous n’avons pas besoin de lui apprendre le basket ». Après avoir connu Tel Aviv et Salonique depuis son départ de NBA, « Pat Bev » apprend donc surtout à s’acclimater à la douceur de la vie en Dordogne, avec ses avantages… et ses inconvénients.

« Je ne connaissais pas Boulazac pour être honnête. Mais ce n’est vraiment pas un mauvais endroit, vraiment pas. C’est un endroit très touristique, il y a énormément de choses à voir. Par contre, je ne savais pas que la plupart des restaurants étaient fermés le lundi. C’était la galère pour trouver à manger », a-t-il ainsi confié en marge de son premier entraînement avec sa nouvelle équipe, malgré le décalage horaire.

Nicolas Batum pour le conseiller

Pour ce qui est du basket, l’intéressé ne peut être qu’enthousiaste à l’idée de débuter cette nouvelle aventure dans un nouveau championnat. Avant de se décider, le meneur a d’ailleurs confié avoir demandé conseil à des « amis français », dont son ancien coéquipier Nicolas Batum.

« Je suis heureux de pouvoir jouer au basket ici. C’est ma 19e année, au sein d’un bon groupe de gars, avec un très bon entraîneur, qui a le souci du détail. Je suis enthousiaste et même si je suis encore un peu secoué par le décalage horaire, pour l’instant tout va bien », a-t-il ajouté. « Nicolas Batum est un très bon ami, on se connaît depuis qu’on a 19 ans. On a joué aux Clippers ensemble, aux Sixers ensemble. Donc la première personne que j’appelle dès qu’il s’agit de la France, c’est toujours Nicolas Batum ».

Volontaire et prêt à rattraper son retard dans la préparation à moins d’un mois de la reprise du championnat, Patrick Beverley devrait ainsi disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs ce soir, au Complexe Sportif des Salines de La Baule, lors du deuxième match amical du BBD face au Mans.

« On essaie de l’aider au maximum à notre niveau pour qu’il s’intègre le plus vite possible. Ses partenaires aussi font les efforts. Il est arrivé hier, et il voulait déjà s’entraîner ! On a pris le temps avec lui », a glissé Alexandre Ménard, qui a prévu de le faire jouer « quelques minutes » ce soir (20h). « Il n’y a pas de pépins physiques mais je ne suis pas persuadé qu’il a le cardio pour tenir un match entier et faire des allers-retours ».

Patrick Beverley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 HOU 41 17 41.8 37.5 82.9 1.1 1.6 2.7 2.9 2.0 0.9 1.1 0.5 5.6 2013-14 HOU 56 31 41.4 36.1 81.4 1.3 2.2 3.5 2.7 3.1 1.4 1.2 0.4 10.2 2014-15 HOU 56 31 38.3 35.6 75.0 1.2 3.0 4.2 3.4 3.3 1.1 1.5 0.4 10.1 2015-16 HOU 71 29 43.4 40.0 68.2 1.0 2.5 3.5 3.4 3.3 1.3 1.3 0.4 9.9 2016-17 HOU 67 31 42.0 38.2 76.8 1.4 4.5 5.9 4.2 3.3 1.5 1.5 0.4 9.5 2017-18 LAC 11 30 40.3 40.0 82.4 1.5 2.6 4.1 2.9 3.1 1.7 2.3 0.5 12.2 2018-19 LAC 78 27 40.7 39.7 78.0 1.0 4.0 5.0 3.9 3.4 0.9 1.1 0.6 7.6 2019-20 LAC 51 26 43.1 38.8 66.0 1.1 4.1 5.2 3.6 3.1 1.1 1.3 0.5 7.9 2020-21 LAC 37 23 42.3 39.7 80.0 0.8 2.4 3.2 2.1 2.9 0.8 0.9 0.8 7.5 2021-22 MIN 58 25 40.6 34.3 72.2 1.1 3.1 4.1 4.6 3.0 1.2 1.3 0.9 9.2 2022-23 LAL 8 28 30.3 22.7 100.0 1.0 3.0 4.0 2.6 2.9 1.1 1.0 0.5 4.6 Total 534 27 41.3 37.6 76.0 1.1 3.1 4.3 3.5 3.1 1.1 1.3 0.5 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.