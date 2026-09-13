Derrick Jones Jr. n’a aucune envie de quitter les Clippers

Les lourdes sanctions infligées aux Clippers ont forcément ouvert la porte aux spéculations. Car après avoir été très, très lourdement punie par la NBA dans l’affaire Kawhi Leonard, la franchise de Los Angeles va en effet devoir repenser une partie de son avenir.

De quoi pousser certains joueurs à chercher une porte de sortie ? Des rumeurs récentes ont ainsi fait état de possibles envies d’ailleurs de Derrick Jones Jr.. Mais selon Tomer Azarly, de ClutchPoints, il n’en est rien.

Le journaliste assure en effet que l’ailier « n’a pas demandé à être transféré » et que Derrick Jones Jr. comme les Clippers entretiennent au contraire une « excellente relation ». Surtout, les deux camps seraient carrément ouverts à des discussions autour d’une prolongation de contrat !

Une prolongation plutôt qu’un transfert ?

À 29 ans, Derrick Jones Jr. entre dans la dernière année du contrat de trois ans signé avec Los Angeles à l’été 2024. Il touchera environ 10,5 millions de dollars cette saison avant de pouvoir devenir free agent en 2027. Il est éligible à une prolongation depuis le mois de juillet.

Son profil pourrait pourtant intéresser de nombreuses équipes ambitieuses en quête d’un renfort abordable sur les ailes. Arrivé aux Clippers après avoir disputé les Finals 2024 avec Dallas, « Airplane Mode » s’est en effet rapidement imposé comme l’un des principaux défenseurs extérieurs de l’effectif de Tyronn Lue.

Sa dernière campagne a toutefois été perturbée par les blessures, avec notamment un problème au ligament collatéral médial du genou droit qui l’avait éloigné des terrains plusieurs semaines.

Alors que Los Angeles doit gérer les conséquences sportives et financières des sanctions de la NBA, l’avenir de Derrick Jones Jr. fera donc partie des dossiers à surveiller. Mais l’ailier ne semble pas chercher à profiter de la situation pour quitter le navire. Au contraire, une prolongation paraît aujourd’hui être une option bien réelle.

Derrick Jones Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHO 32 17:43 56.2 27.3 70.7 1.2 1.3 2.5 0.4 2.0 0.4 0.4 0.4 5.3 2017-18 MIA 14 15:09 38.8 18.8 61.1 1.4 1.1 2.4 0.4 1.6 0.2 0.4 0.6 3.7 2017-18 PHO 6 5:30 50.0 0.0 83.3 0.3 0.3 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.7 1.5 2018-19 MIA 60 19:13 49.4 30.8 60.7 1.6 2.4 4.0 0.6 2.1 0.8 0.7 0.7 7.0 2019-20 MIA 59 23:18 52.7 28.0 77.2 1.1 2.8 3.9 1.1 2.2 1.0 0.5 0.6 8.5 2020-21 POR 58 22:43 48.4 31.6 64.8 1.3 2.2 3.5 0.8 2.2 0.6 0.6 0.9 6.8 2021-22 CHI 51 17:38 53.8 32.8 80.0 1.2 2.1 3.3 0.6 2.1 0.5 0.6 0.6 5.6 2022-23 CHI 64 13:57 50.0 33.8 73.8 0.9 1.5 2.4 0.5 1.3 0.5 0.4 0.6 5.0 2023-24 DAL 76 23:28 48.3 34.3 71.3 1.1 2.2 3.3 1.0 1.6 0.7 0.9 0.7 8.6 2024-25 LAC 77 24:19 52.6 35.6 70.3 1.2 2.2 3.4 0.8 2.0 1.0 0.9 0.4 10.1 2025-26 LAC 50 27:00 49.9 35.9 76.3 1.2 2.2 3.5 1.4 2.1 0.9 0.8 1.0 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.