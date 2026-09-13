Julius Randle promet que les Nets vont dépasser les attentes

Quand Julius Randle avait annoncé au rookie Mikel Brown Jr. que les Nets allaient « choquer le monde » cette saison, il ne plaisantait visiblement pas.

Brooklyn reste pourtant sur un bilan de 20 victoires pour 62 défaites et les premières projections placent encore la franchise dans les profondeurs de la Conférence Est. Les Nets doivent également intégrer plusieurs jeunes joueurs tout en poursuivant leur reconstruction. Un contexte qui n’entame en rien la confiance de Julius Randle.

« Quelles que soient vos attentes ou celles qui sont placées sur nous, nous allons les dépasser et accomplir des choses d’un niveau très élevé », a-t-il assuré. « Nous allons construire quelque chose, adopter les bonnes habitudes chaque jour et faire exactement cela. »

Un nouveau départ à New York

À 31 ans, Julius Randle retrouve New York après cinq saisons passées chez les Knicks puis deux années sous le maillot des Timberwolves. Il reste d’ailleurs sur une saison à 21,1 points de moyenne aux côtés d’Anthony Edwards.

Arrivé à Brooklyn avant la Draft, l’intérieur doit désormais devenir l’un des principaux points d’appui de l’attaque des Nets. Une nouvelle aventure alors qu’il dispose d’une « player option » à l’issue de la saison.

Pour autant, Julius Randle assure ne pas penser aux rumeurs de transfert ni à la possibilité de laisser une trace auprès des deux franchises new-yorkaises.

« C’est vraiment un endroit qui ressemble à chez moi et je suis heureux d’être de retour ici », a-t-il confié lors d’un stage de basket organisé pour 80 enfants au centre d’entraînement de Brooklyn.

Michael Porter Jr. pour lui ouvrir le terrain

Pour aider les Nets à dépasser les attentes, Julius Randle mise aussi sur son association avec Michael Porter Jr.

Les deux hommes ont déjà beaucoup échangé depuis leur arrivée à Brooklyn, et l’ancien joueur des Knicks estime que le profil de son nouveau coéquipier doit parfaitement compléter le sien.

Michael Porter Jr. a tenté neuf tirs à 3-points par match la saison dernière, pour 36% de réussite. Sa capacité à évoluer sans ballon doit notamment offrir davantage d’espaces à Julius Randle, particulièrement dangereux lorsqu’il peut attaquer en dribble ou créer pour ses partenaires.

« Je lui ai dit que j’adorais jouer avec des joueurs comme lui en raison de leur capacité à écarter le jeu », a expliqué Julius Randle. « Il aime prendre les tirs importants et vivre les grands moments. Ces joueurs semblent toujours savoir exactement où se placer. Il le fait à un niveau extrêmement élevé, donc je suis impatient. »

Après deux saisons loin de New York, Julius Randle apprécie en tout cas ce nouveau départ dans une ville qu’il connaît parfaitement.

« C’était assez rafraîchissant », a-t-il conclu. « J’ai vécu ici pendant cinq ans, mais j’ai eu l’impression de prendre un nouveau départ et de redevenir un petit nouveau. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14:00 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28:13 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.3 2016-17 LAL 74 30:08 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 26:42 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.5 16.1 2018-19 NO 73 30:35 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.8 0.6 21.4 2019-20 NY 64 32:30 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NY 71 37:34 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NY 72 35:20 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.8 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NY 77 35:33 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 2023-24 NY 46 35:26 47.2 31.1 78.1 2.2 7.0 9.2 5.0 2.7 0.5 3.5 0.3 24.0 2024-25 MIN 69 32:16 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.5 0.7 2.8 0.2 18.7 2025-26 MIN 79 33:02 48.1 31.5 80.2 1.7 5.1 6.7 5.0 2.8 1.1 2.7 0.2 21.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.