Mikel Brown Jr. lance son aventure avec les Nets

Blessé à la fin de la saison universitaire, Mikel Brown Jr. avait manqué les deux premières rencontres de Summer League des Nets. Ce lundi, l’ancien de Louisville était bien en tenue pour le duel face aux Warriors. Titulaire, il était aligné avec Egor Dëmin, l’occasion d’observer les premiers pas du nouveau duo d’extérieurs de Brooklyn.

La connexion entre les deux joueurs n’a pas tardé à se mettre en place puisque le Russe a trouvé le rookie derrière la ligne à 3-points, pour son premier panier sous ses nouvelles couleurs.

« Merci à Egor de m’avoir trouvé », apprécie Mikel Brown Jr. « Lui et moi, nous allons beaucoup jouer l’un pour l’autre, afin de nous trouver mutuellement et de nous offrir des tirs ouverts. Recevoir une passe décisive de sa part pour mon premier panier avec les Nets, je dirais que c’est incroyable. »

Lors de ses premières minutes, Mikel Brown Jr. a aussi montré ses qualités à la création, en réalisant plusieurs fois le bon décalage pour trouver un coéquipier ouvert à 3-points. Dans le deuxième quart-temps, il signe notamment un « reverse » pour pénétrer dans la raquette. Alors que deux défenseurs tentent de lui fermer l’accès au cercle, il ressort le ballon vers Tyler Bilodeau, seul derrière l’arc.

MIKEL BROWN JR. ARE YOU SERIOUS?!! 🤯 pic.twitter.com/ewtDilEeUP — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 7, 2026

Une montée en puissance progressive

En seconde période, Mikel Brown Jr. ajoute deux paniers supplémentaires avant de rejoindre le banc. En manque de rythme, le meneur/arrière reste encore ménagé par les Nets.

« Il est limité à 20 minutes », explique Dutch Gaitley, l’entraîneur des Nets pour la Summer League. « Il n’a pas beaucoup joué depuis sa blessure en mars. En lui permettant de se remettre progressivement en forme, nous espérons qu’il va passer ce cap. Nous vérifions comment son corps répond et nous espérons que ses minutes vont augmenter une fois que nous serons à Las Vegas. »

Mikel Brown Jr. n’a donc joué que 19 minutes, mais il a tout de même terminé avec 10 points à 4/11 au tir et 4 passes décisives dans le large succès des Nets face aux Warriors (100-79). Même avec un temps de jeu limité, le rookie a convaincu Dutch Gaitley.

« Il a montré sa capacité à attaquer le cercle », poursuit le technicien. « J’ai vraiment été impressionné par sa défense. Il a fait beaucoup d’efforts et il n’est pas connu pour cela. Il est plutôt connu pour attaquer le cercle et tirer en sortie de dribble. J’ai été impressionné. »