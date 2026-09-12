L’Espagne peut-elle faire tomber l’ogre américain ?

Après la rencontre entre la France et l’Allemagne, l’Espagne et les États-Unis s’affronteront pour la dernière place en finale. Un duel entre deux équipes qui ont survolé leur quart de finale puisque Team USA a facilement triomphé de la Hongrie tandis que l’Espagne a largement dominé une équipe australienne diminuée.

Des Américaines de nouveau lancées

Team USA avait débuté sa compétition en confiance avant de tomber sur un os : l’Italie. Les Américaines avaient été sérieusement bousculées par la formation transalpine avant de trouver la solution dans les dernières minutes. Breanna Stewart a reconnu que ce match avait constitué un signal d’alarme pour les championnes olympiques.

Depuis, les joueuses de Kara Lawson ont réagi en écrasant successivement la Tchéquie et la Hongrie, avec un écart moyen de 46,5 points.

Ces démonstrations ne reposent pas uniquement sur leur puissance offensive. Team USA a surtout retrouvé une défense étouffante. Face à la Hongrie, les Américaines ont ainsi provoqué 27 pertes de balle. Même lors de leur match compliqué contre l’Italie, elles n’avaient concédé que 52 points.

Face à l’Espagne, elles devront notamment surveiller Ilyana Martin, excellente depuis le début du tournoi. Kara Lawson dispose toutefois de plusieurs profils pour lui compliquer la tâche, avec Chelsea Gray pour débuter la rencontre puis Paige Bueckers en sortie de banc.

Suivre l’exemple de l’Italie

Cette demi-finale oppose deux des trois meilleures attaques du tournoi. Derrière la France, qui tourne à presque 100 points de moyenne, les États-Unis (90,5) et l’Espagne (81) complètent le podium.

Mais les Espagnoles ne pourront probablement pas se permettre de défier Team USA dans un simple échange de paniers. Malgré l’excellent tournoi d’Awa Fam et d’Ilyana Martin, les Américaines disposent de beaucoup trop de solutions offensives.

Preuve de leur profondeur, les joueuses de Kara Lawson dominent largement leurs adversaires alors même que Caitlin Clark peine encore à lancer son tournoi. La star du Fever tourne à seulement 8,5 points de moyenne, avec moins de 30 % de réussite à 3-points…

Pour espérer créer l’exploit, les joueuses de Miguel Mendez devront donc d’abord briller en défense. Si leur attaque a beaucoup fait parler depuis le début de la compétition, elles ont également montré qu’elles pouvaient faire dérailler leurs adversaires. Lors du match d’ouverture, elles avaient ainsi limité l’Allemagne à seulement 53 points.

L’Italie a montré la voie en perturbant profondément l’attaque américaine. À l’Espagne désormais de réussir à tenir sur 40 minutes.

L’Espagne face à un défi historique

Une victoire espagnole constituerait tout simplement un immense exploit. Team USA n’a plus perdu le moindre match en Coupe du monde depuis le 1er octobre 2006 et reste sur une incroyable série de 73 victoires consécutives.

Sur le papier, l’écart de talent reste important. Napheesa Collier avait par exemple étouffé la Hongrie dès les premières minutes du quart de finale et possède le profil idéal pour faire très mal à la défense espagnole.

Dans la raquette, Awa Fam aura également fort à faire face à Breanna Stewart, Angel Reese ou encore Aliyah Boston. Autant de profils capables d’imposer leur puissance physique et d’user le secteur intérieur espagnol.

L’Espagne possède néanmoins suffisamment de talent et de collectif pour obliger les Américaines à rester sur leurs gardes. Mais pour rêver d’une première victoire contre Team USA depuis vingt ans, elle devra probablement livrer son meilleur match du tournoi.

Espagne – États-Unis : le programme et les effectifs

La demi-finale entre l’Espagne et les États-Unis se disputera ce samedi 12 septembre à 20h, à Berlin. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1.

Effectif de l’Espagne : Elena Buenavida, Mariona Ortiz, Maite Cazorla, Alba Torrens, Helena Pueyo, Maria Conde, Awa Fam, Raquel Carrera, Megan DiLeo, Alicia Florez, Paula Ginzo, Ilyana Martin

Effectif des États-Unis : Paige Bueckers, Sonia Citron, Rhyne Howard, Kahleah Copper, Chelsea Gray, Kiki Iriafen, Breanna Stewart, Napheesa Collier, Caitlin Clark, Jackie Young, Aliyah Boston, Angel Reese

Espagne – États-Unis : samedi 12 septembre à 20h

Lieu : Berlin (Allemagne)

Diffusion : beIN Sports 1