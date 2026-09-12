Kevin Durant vise une cinquième médaille d’or aux JO 2028

À quoi ressemblera Team USA dans deux ans pour « ses » Jeux olympiques à domicile, à Los Angeles ? Difficile de le savoir pour l’instant. Mais une légende s’est déjà positionnée depuis plusieurs mois : Kevin Durant.

Dès 2025, « KD » laissait entendre qu’il pourrait briguer une place dans l’effectif, à condition de conserver son niveau de jeu. En début d’année 2026, il affichait encore plus clairement son intention de défendre les couleurs américaines en 2028, pour le plus grand bonheur de son nouveau sélectionneur, Erik Spoelstra.

Les mois passent mais, dans l’esprit de Kevin Durant, le projet reste le même : il se voit toujours dans le groupe américain à Los Angeles, alors qu’il approchera de ses 40 ans au moment du tournoi.

« C’est simplement amusant », a-t-il expliqué auprès de The Athletic au sujet de ce qu’il retient de ses expériences olympiques. « C’est un moment incroyable. Tu peux voyager à travers le monde. Je ne sais pas si on voyagera autant sachant que ça se déroulera aux États-Unis, mais ces dernières années, on a pu aller à Dubaï, Abou Dabi, Paris, Londres, Madrid, aux Canaries… Des endroits qui ont non seulement changé ma vision du basket, mais aussi ma vision de la vie en général. Je suis allé dans des endroits que je n’aurais jamais imaginé visiter sans le basket. Cette expérience est l’une des meilleures et j’encourage tout le monde à jouer pour son pays. »

Un sixième titre international en ligne de mire

Médaillé d’or olympique à Londres, Rio, Tokyo puis Paris, un record pour le basket masculin, Kevin Durant est également le meilleur marqueur de l’histoire de Team USA aux Jeux olympiques. Son CV parle pour lui, et son expérience pourrait encore être précieuse pour aider les États-Unis à conserver leur couronne devant leur public.

Pour Steve Kerr, son ancien entraîneur à Golden State puis son ancien sélectionneur avec Team USA, cette fidélité aux campagnes internationales dit surtout beaucoup de l’amour de Kevin Durant pour le basket.

« Il adore aussi le jeu FIBA », souligne-t-il. « Il adore le fait d’être dans une équipe avec tous les gars qu’il a l’habitude d’affronter. Puis, je pense qu’il aime voyager et qu’il aime éliminer toutes les conneries de la NBA qu’il faut endurer pendant huit mois. Sportivement, ça redevient l’expérience la plus pure de la vie d’un joueur à ce niveau-là. Et dans le fond, il aime le basket comme personne d’autre. »

Avant, peut-être, de se tourner vers le poste de GM de Team USA, Kevin Durant pourrait donc refermer son chapitre international à Los Angeles, sur une sixième campagne majeure après la Coupe du monde 2010 et quatre Jeux olympiques. Avec une cinquième médaille d’or pour pousser encore un peu plus loin un record déjà unique ?

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.