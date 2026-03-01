JO 2028 : Erik Spoelstra ravi de la candidature de Kevin Durant

Les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 font parler ces dernières semaines. Peut-être est-ce le dernier format du All-Star Game, opposant deux sélections américaines à une sélection composée des meilleurs joueurs du reste du monde, qui a ravivé l’esprit de compétition entre les joueurs de différents pays.

Kevin Durant a déjà annoncé vouloir être de la partie, lui qui a remporté les quatre dernières éditions avec Team USA et qui approchera des 40 ans en juillet 2028. La star des Rockets a toutefois annoncé qu’elle ne demanderait pas de passe-droit et que sa présence devrait être validée par le nouveau sélectionneur Erik Spoelstra.

Ce dernier a réagi à la sortie de KD, alors que le Heat recevait les Rockets. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Spo’ a apprécié l’initiative. Si Stephen Curry et LeBron James ont de bonnes chances de ne pas être de la partie, le technicien apprécie la motivation du vétéran, qui n’a pourtant plus rien à prouver avec la sélection.

« Le simple fait qu’il dise ça est incroyable », a-t-il lancé après le match remporté par le Heat. « C’est l’identité d’USA Basketball. On veut que les meilleurs joueurs américains lèvent leur main et disent : ‘Je veux faire ça’. »

L’exigence et le goût de l’effort en commun

Erik Spoelstra n’a sans doute pas été insensible non plus au bel hommage de Kevin Durant à son égard. Promu sélectionneur après avoir intégré le staff de Steve Kerr en tant qu’assistant, le stratège floridien a impressionné, par ses connaissances mais aussi par sa bonne volonté, laissant de côté son statut pour aider l’équipe…

« Je dois rester au top de mon jeu et alors j’aurais une chance d’être avec Spo et son staff », a-t-il confirmé. « J’ai toujours été impressionné par Coach Spo de loin, mais être dans le même vestiaire que lui, voir son intensité, ses rapports de scouting, ça m’a donné envie de foncer tête baissée. Il était tellement enthousiaste à l’idée d’être assistant pour Team USA et il a compris qu’on voulait marquer le coup en tant qu’équipe … Spo a été super pour faire le sale boulot. Il a fait en sorte qu’on arrive à l’entraînement chaque jour avec enthousiasme. »

Erik Spoelstra lui a retourné le compliment, louant la fraîcheur mentale de Kevin Durant, toujours motivé pour continuer de progresser, lui aussi, malgré tout ce qu’il a déjà accompli au cours de sa carrière.

« C’est un véritable tacticien en termes d’éthique de travail et d’entraînement », a ainsi souligné l’entraîneur de Miami. « C’est une excellente leçon pour tous les jeunes joueurs qui arrivent dans la ligue. C’est une chose de mettre des tirs, mais c’en est une autre de vraiment travailler sur le développement des joueurs. Je pense que c’est une leçon que nous avons tous retenue en le regardant travailler pendant l’été, pendant ces six semaines. Après l’entraînement, avant l’entraînement, les jours entre deux matchs, il y allait avec l’intention d’essayer, même à son âge, de s’améliorer et de progresser. Quelle belle mentalité ! »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 55 36:34 50.8 40.2 88.6 0.6 4.9 5.4 4.5 2.0 0.8 3.2 0.9 26.1

