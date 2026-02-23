Kevin Durant déterminé à disputer les JO 2028 à Los Angeles !

Alors qu’il a déjà quatre médailles d’or olympiques autour du cou (2012, 2016, 2021 et 2024) et qu’il est carrément le meilleur marqueur olympique de l’histoire de Team USA, Kevin Durant ne compte pas s’arrêter là…

À 37 ans, l’ailier des Rockets assure qu’il n’a jamais vu les Jeux olympiques de Paris comme la fin de l’histoire.

« C’est vous, les médias, qui avez imaginé cela », explique-t-il carrément à ESPN. « D’où vient cette histoire de dernière danse ? Je n’ai pas dit que je ne jouerais pas (à Los Angeles en 2028). LeBron a dit qu’il ne jouerait pas. Vous n’avez pas entendu cela de ma part ou de celle de Steph (Curry). »

Le meneur ne s’y voit toutefois pas. À l’inverse de Kevin Durant donc, à condition bien sûr d’être performant.

« Je ne veux pas être sélectionné uniquement pour mon ancienneté »

« Bien sûr que je veux en être », continue Kevin Durant. « J’adorerais, mais je dois rester au sommet de mon art. Je veux être performant sur le terrain et donner envie à Grant (Hill) et à ceux qui prennent les décisions de me sélectionner dans l’équipe. Je ne veux pas être sélectionné uniquement pour mon ancienneté. Je veux encore prouver que je peux aider l’équipe à gagner. Aujourd’hui, oui, je pense que je peux encore poser ma candidature. »

De quoi aussi prouver que les États-Unis restent au sommet de la hiérarchie mondiale en termes de basket.

« Je n’aime simplement pas toutes les discussions sur le style américain par opposition au style européen dans l’approche du jeu », développe Kevin Durant. « Tout ce que j’entends, c’est : ‘L’AAU (le circuit lycéen du basket aux États-Unis) détruit le jeu, les Européens font les choses bien tandis que les Américains les font mal’. C’est n’importe quoi. Je peux lire entre les lignes : c’est une attaque contre les Noirs américains. Nous contrôlons ce sport et ils en ont marre que nous le contrôlions. ‘La France arrive’. Vraiment ? On les a battus à plate couture. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 52 36:43 50.6 40.4 88.1 0.5 4.9 5.4 4.4 2.1 0.8 3.2 0.9 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.