LeBron James et Stephen Curry ne se voient pas aux JO 2028

Jeux olympiques – Alors que Kevin Durant n’exclut pas d’aller chercher une nouvelle médaille d’or, LeBron James et Stephen Curry préfèrent rester sur le souvenir parfait de la victoire à Paris.

LeBron James Stephen CurryEst-ce que LeBron James et Stephen Curry défendront le titre olympique remporté à Paris en 2024 ? La perspective de jouer les Jeux olympiques à « domicile », à Los Angeles, en 2028 a de quoi motiver les deux anciens MVP, mais les deux n’envisagent pas d’y participer.

« Tu connais déjà ma réponse. Donc ne fais même pas semblant. Je regarderai ça tranquillement depuis chez moi… » sourit LeBron James lorsque Steve Nash lui demande son âge et s’il sera présent. Assis à ses côtés, Stephen Curry (37 ans) avoue qu’il avait envisagé d’y participer mais aujourd’hui, il n’y croit plus trop.

« C’est l’inverse de ce que je lui ai dit l’an dernier. C’est-à-dire que, si Dieu le veut, si j’ai encore le choix et la capacité physique de me dire : ‘Je peux vraiment avoir un impact sur l’équipe’, je ne dirai jamais jamais. Mais j’en doute fortement » avoue-t-il. « J’en doute vraiment. J’adorerais en faire partie… »

Impossible d’égaler 2024

LeBron James lui coupe la parole : « On ne pourra pas faire mieux que ce qu’on vient de faire. On ne va jamais surpasser ces deux derniers matchs. C’était le sommet. Le moment en lui-même… on ne pourra pas faire mieux que ces deux dernières rencontres… »

Et le « King » de rappeler le contexte : gagner à Paris en finale contre la France. « C’est comme si, en 2008, avec la Redeem Team, on avait joué la Chine en finale ».

Le tout dans une ambiance de folie. « C’était génial. Ils avaient tous leurs chants, leurs chansons… » conclut Stephen Curry, auteur d’une fin de match de légende pour briser le rêve bleu.

Par Fabrice Auclert
