Kevin Durant se verrait bien GM de Team USA ou propriétaire d’une franchise

L’histoire d’amour entre Kevin Durant et Team USA remonte au début des années 2010. Mis de côté pour les Jeux olympiques 2008, il avait décroché sa première médaille d’or lors de la Coupe du monde 2010, dont il avait été élu MVP, avant de récidiver deux ans plus tard aux Jeux olympiques de Londres.

Par la suite, « KD » a ajouté trois autres médailles d’or à son palmarès, lors des Jeux olympiques 2016, 2021 et 2024, avec notamment un nouveau titre de MVP du tournoi à Tokyo. Il est également devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la sélection américaine.

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire de Team USA, Kevin Durant aimerait donc naturellement rester impliqué avec la sélection après sa retraite. Mais cette fois dans un rôle décisionnel.

« L’un de mes principaux objectifs, c’est de devenir le GM de Team USA pour l’une de ces éditions des Jeux olympiques. Je veux occuper ce poste au moins une fois », a-t-il expliqué.

Avant cela, Kevin Durant pourrait toutefois encore porter le maillot américain comme joueur. Sa présence aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 n’a jamais été écartée puisqu’il a déjà laissé entendre qu’il aimerait y participer, même s’il aura alors 39 ans.

Actuellement, le poste de GM de Team USA est occupé par Grant Hill. Mais l’envie de Kevin Durant de passer un jour de l’autre côté du bureau ne date pas d’hier. Dès 2017, alors qu’il évoluait encore aux Warriors, il expliquait déjà vouloir découvrir les coulisses de la gestion d’une franchise NBA.

« Je veux être GM. Je veux être propriétaire d’une franchise », déclarait-il à l’époque. « Je fais attention aux rumeurs, aux types d’offres qui sont présentées aux différentes franchises pour comprendre comment ça se passe. C’est intéressant, surtout pour quelqu’un comme moi qui fait partie de cette industrie. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.