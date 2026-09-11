D’Angelo Russell de plus en plus proche de la sortie à Memphis

Le séjour de D’Angelo Russell à Memphis pourrait être particulièrement court. Deux mois après son arrivée dans le Tennessee, l’ancien All-Star est plus que jamais menacé de devoir refaire ses valises.

Les Grizzlies se retrouvent en effet avec un sérieux embouteillage puisque leur effectif compte actuellement 19 contrats standards, alors qu’ils devront être revenus à 15 avant le début de la saison régulière.

Selon Jake Fischer et Marc Stein, plusieurs joueurs se retrouvent donc sur la sellette. Jordan Hawkins, Kris Murray et Micah Peavy font partie des noms à surveiller, mais il existe désormais une forte conviction autour de la ligue que D’Angelo Russell est le vétéran le plus susceptible d’être sacrifié.

Une situation qui confirme la tendance observée ces dernières semaines. Dès la fin juillet, Memphis et D’Angelo Russell travaillaient déjà ensemble pour lui trouver une porte de sortie, via un transfert ou un « buyout ».

Près de six millions de dollars garantis

Memphis avait récupéré D’Angelo Russell début juillet dans un énorme échange à six équipes, impliquant également les Wizards, Mavericks, Clippers, Bucks et Pistons.

Le meneur arrivait de Washington, où il n’avait jamais joué après son transfert en février. Quelques semaines auparavant, il avait logiquement activé sa « player option » à 5.9 millions de dollars pour la saison 2026/27.

Cette somme étant garantie, couper D’Angelo Russell ne permettrait donc pas à Memphis d’effacer automatiquement son salaire de ses comptes. Mais les Grizzlies semblent décidés à privilégier leurs jeunes éléments dans un effectif en pleine reconstruction.

Ainsi, Walter Clayton Jr., lui aussi cité parmi les joueurs menacés ces derniers jours, aurait de bonnes chances de conserver sa place. À l’inverse, Russell apparaît de plus en plus comme la principale variable d’ajustement.

À 30 ans, l’ancien numéro 2 de la Draft 2015 se retrouve ainsi à nouveau dans une position délicate. Après les Lakers, les Nets, les Warriors, les Wolves, Dallas puis Washington, D’Angelo Russell pourrait bientôt devoir chercher une nouvelle équipe sans même avoir disputé une rencontre sous le maillot de Memphis.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28:14 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 30:16 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BKN 48 25:43 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BKN 81 30:13 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.2 21.1 2019-20 GS 33 32:07 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 MIN 12 32:40 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 28:29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 31:57 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 LAL 17 30:56 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2022-23 MIN 54 32:56 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2023-24 LAL 76 32:41 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 2024-25 LAL 29 26:19 41.5 33.3 84.9 0.3 2.5 2.8 4.7 1.8 0.8 1.7 0.1 12.4 2024-25 BKN 29 24:43 36.7 29.7 82.6 0.4 2.4 2.8 5.6 2.1 1.1 2.0 0.7 12.9 2025-26 DAL 26 19:02 40.5 29.5 71.7 0.3 2.0 2.3 4.0 1.2 0.5 1.9 0.1 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.