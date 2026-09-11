Dwight Howard reprend déjà sa carrière… en Géorgie !

Originaire d’Atlanta en Géorgie, Dwight Howard va désormais découvrir Tbilissi… en Géorgie ! À 40 ans, il s’est en effet décidé à sortir de sa retraite, à peine six mois après l’avoir annoncée officiellement, afin de rejoindre le Black Fortress Tbilissi.

Un club géorgien donc, qui vient d’être sacré champion de deuxième division et qui s’apprête à disputer sa toute première saison en première division. L’arrivée du Hall of Famer dans la capitale géorgienne est prévue pour le mois d’octobre, alors qu’il vivra sa première expérience en Europe, après être passé par Taïwan et les Émirats arabes unis ces dernières années. Cette semaine, il est même apparu en Mongolie pour y disputer un match amical.

Devenu une sorte de citoyen du monde depuis qu’il a quitté la NBA en 2022, malgré son envie d’y rejouer, Dwight Howard a laissé entendre sur Instagram qu’il avait choisi la Géorgie comme destination grâce… à ses fans. « J’ai vu tous vos drapeaux dans les commentaires de mon dernier post et j’ai décidé que c’était là-bas qu’on devait poursuivre l’aventure ! », a écrit celui que l’on avait également aperçu brièvement en BIG3.

Peut-être que cette signature s’inscrit dans le cadre de la « tournée d’adieu » dont parlait l’ancien pivot du Magic et des Lakers, au moment de l’annonce de sa retraite.

« Comme je n’ai jamais eu l’occasion de faire de tournée d’adieu, j’ai décidé d’en organiser une. Non pas pour que mes fans me remercient, mais pour que je les remercie de m’avoir soutenu toutes ces années et de m’avoir donné une raison de sourire en faisant ce que j’aime », déclarait-il en mars. « À partir de maintenant, chaque 12 du mois sera le D12 Day et je me rendrai dans des villes du monde entier pour accomplir des actes de bienveillance auprès de personnes choisies au hasard, pour leur donner une raison de sourire. »

Dwight Howard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 ORL 82 33 52.0 0.0 67.1 3.5 6.5 10.0 0.9 2.8 0.9 2.0 1.7 12.0 2005-06 ORL 82 37 53.1 0.0 59.5 3.5 9.0 12.5 1.5 3.4 0.8 2.7 1.4 15.8 2006-07 ORL 82 37 60.3 50.0 58.6 3.5 8.8 12.3 1.9 3.0 0.9 3.9 1.9 17.6 2007-08 ORL 82 38 59.9 0.0 59.0 3.4 10.8 14.2 1.3 3.3 0.9 3.2 2.2 20.7 2008-09 ORL 79 36 57.2 0.0 59.4 4.3 9.6 13.8 1.4 3.4 1.0 3.0 2.9 20.6 2009-10 ORL 82 35 61.2 0.0 59.2 3.5 9.7 13.2 1.8 3.5 0.9 3.3 2.8 18.3 2010-11 ORL 78 38 59.3 0.0 59.6 4.0 10.1 14.1 1.4 3.3 1.4 3.6 2.4 22.9 2011-12 ORL 54 38 57.3 0.0 49.1 3.7 10.8 14.5 1.9 2.9 1.5 3.2 2.2 20.6 2012-13 LAL 76 36 57.8 16.7 49.2 3.3 9.1 12.4 1.4 3.8 1.1 3.0 2.5 17.1 2013-14 HOU 71 34 59.1 28.6 54.7 3.3 8.9 12.2 1.9 3.4 0.9 3.2 1.8 18.3 2014-15 HOU 41 30 59.3 50.0 52.8 2.7 7.8 10.5 1.2 3.3 0.7 2.8 1.3 15.8 2015-16 HOU 71 32 62.0 0.0 48.9 3.4 8.4 11.8 1.4 3.1 1.0 2.3 1.6 13.8 2016-17 ATL 74 30 63.3 0.0 53.3 4.0 8.7 12.7 1.4 2.7 0.9 2.3 1.2 13.5 2017-18 CHA 81 30 55.5 14.3 57.4 3.2 9.4 12.5 1.3 3.1 0.6 2.6 1.6 16.6 2018-19 WAS 9 26 62.3 0.0 60.4 2.7 6.6 9.2 0.4 3.8 0.8 1.8 0.4 12.8 2019-20 LAL 69 19 72.9 60.0 51.4 2.5 4.9 7.4 0.7 3.2 0.5 1.2 1.1 7.5 2020-21 PHL 69 17 58.7 25.0 57.6 2.8 5.7 8.4 0.9 2.9 0.4 1.6 0.9 7.0 2021-22 LAL 60 16 61.2 53.3 65.8 2.0 4.0 5.9 0.6 1.9 0.6 0.8 0.6 6.2 Total 1242 32 58.7 21.4 56.7 3.3 8.4 11.8 1.4 3.2 0.9 2.7 1.8 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.