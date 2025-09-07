Dwight Howard : « Papa, maman, votre fils est au Hall of Fame »

Les discours d'intronisation au Hall of Fame sont rarement originaux. Ils sont bien souvent, et c'est logique, une litanie de remerciements. Celui de Dwight Howard n'a pas échappé à ce schéma très classique, même si l'ancien pivot du Magic a mis sa touche avec de l'humour, des sourires et des imitations.
Pour commencer, il a rendu hommage à ses parents, qui ont toujours cru en lui.
« Papa, quand j'avais dix ans, j'ai dit que je savais que je pouvais devenir le premier choix de la Draft », se souvient-il. « Et tu as cru en moi autant que moi-même. Tu voulais que je m'y consacre. J'ai écrit mes objectifs, ils ont été placés au-dessus de mon lit et tu m'as aidé à atteindre mes buts, jour après jour. Papa, maman, votre fils est au Hall of Fame. »
Ensuite, Dwight Howard a eu quelques mots et pensées pour les disparus Bill Russell et Dikembe Mutombo, qu'il n'a pas pu s'empêcher d'imiter, et pour les absents Kareem Abdul-Jabbar et Dennis Rodman, qui ont chacun été des sources d'inspiration pour lui. Il a également souligné l'impact de ceux, sur la scène, qui l'ont accompagné pour cette entrée au panthéon : Robert Parish, Dominique Wilkins et Patrick Ewing.
Le dernier, c'était Shaquille O'Neal et les mots de l'ancien d'Orlando étaient attendus, puisque leur relation a longtemps été conflictuelle, avant cette réconciliation.
« On était dans une rivalité fraternelle. Dans cette fraternité qui est le basket, on est frère et parfois, les frères se battent pour des bêtises », compare le champion NBA 2020. « Mais les deux Supermans sont ici aujourd'hui et c'est un honneur de t'avoir ici avec moi. »
|Dwight Howard
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2004-05
|ORL
|82
|33
|52.0
|0.0
|67.1
|3.5
|6.5
|10.0
|0.9
|2.8
|0.9
|2.0
|1.7
|12.0
|2005-06
|ORL
|82
|37
|53.1
|0.0
|59.5
|3.5
|9.0
|12.5
|1.5
|3.4
|0.8
|2.7
|1.4
|15.8
|2006-07
|ORL
|82
|37
|60.3
|50.0
|58.6
|3.5
|8.8
|12.3
|1.9
|3.0
|0.9
|3.9
|1.9
|17.6
|2007-08
|ORL
|82
|38
|59.9
|0.0
|59.0
|3.4
|10.8
|14.2
|1.3
|3.3
|0.9
|3.2
|2.2
|20.7
|2008-09
|ORL
|79
|36
|57.2
|0.0
|59.4
|4.3
|9.6
|13.8
|1.4
|3.4
|1.0
|3.0
|2.9
|20.6
|2009-10
|ORL
|82
|35
|61.2
|0.0
|59.2
|3.5
|9.7
|13.2
|1.8
|3.5
|0.9
|3.3
|2.8
|18.3
|2010-11
|ORL
|78
|38
|59.3
|0.0
|59.6
|4.0
|10.1
|14.1
|1.4
|3.3
|1.4
|3.6
|2.4
|22.9
|2011-12
|ORL
|54
|38
|57.3
|0.0
|49.1
|3.7
|10.8
|14.5
|1.9
|2.9
|1.5
|3.2
|2.2
|20.6
|2012-13
|LAL
|76
|36
|57.8
|16.7
|49.2
|3.3
|9.1
|12.4
|1.4
|3.8
|1.1
|3.0
|2.5
|17.1
|2013-14
|HOU
|71
|34
|59.1
|28.6
|54.7
|3.3
|8.9
|12.2
|1.9
|3.4
|0.9
|3.2
|1.8
|18.3
|2014-15
|HOU
|41
|30
|59.3
|50.0
|52.8
|2.7
|7.8
|10.5
|1.2
|3.3
|0.7
|2.8
|1.3
|15.8
|2015-16
|HOU
|71
|32
|62.0
|0.0
|48.9
|3.4
|8.4
|11.8
|1.4
|3.1
|1.0
|2.3
|1.6
|13.8
|2016-17
|ATL
|74
|30
|63.3
|0.0
|53.3
|4.0
|8.7
|12.7
|1.4
|2.7
|0.9
|2.3
|1.2
|13.5
|2017-18
|CHA
|81
|30
|55.5
|14.3
|57.4
|3.2
|9.4
|12.5
|1.3
|3.1
|0.6
|2.6
|1.6
|16.6
|2018-19
|WAS
|9
|26
|62.3
|0.0
|60.4
|2.7
|6.6
|9.2
|0.4
|3.8
|0.8
|1.8
|0.4
|12.8
|2019-20
|LAL
|69
|19
|72.9
|60.0
|51.4
|2.5
|4.9
|7.4
|0.7
|3.2
|0.5
|1.2
|1.1
|7.5
|2020-21
|PHL
|69
|17
|58.7
|25.0
|57.6
|2.8
|5.7
|8.4
|0.9
|2.9
|0.4
|1.6
|0.9
|7.0
|2021-22
|LAL
|60
|16
|61.2
|53.3
|65.8
|2.0
|4.0
|5.9
|0.6
|1.9
|0.6
|0.8
|0.6
|6.2
|Total
|1242
|32
|58.7
|21.4
|56.7
|3.3
|8.4
|11.8
|1.4
|3.2
|0.9
|2.7
|1.8
|15.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.