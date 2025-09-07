Dwight Howard : « Papa, maman, votre fils est au Hall of Fame »

Les discours d'intronisation au Hall of Fame sont rarement originaux. Ils sont bien souvent, et c'est logique, une litanie de remerciements. Celui de Dwight Howard n'a pas échappé à ce schéma très classique, même si l'ancien pivot du Magic a mis sa touche avec de l'humour, des sourires et des imitations.

Pour commencer, il a rendu hommage à ses parents, qui ont toujours cru en lui.

« Papa, quand j'avais dix ans, j'ai dit que je savais que je pouvais devenir le premier choix de la Draft », se souvient-il. « Et tu as cru en moi autant que moi-même. Tu voulais que je m'y consacre. J'ai écrit mes objectifs, ils ont été placés au-dessus de mon lit et tu m'as aidé à atteindre mes buts, jour après jour. Papa, maman, votre fils est au Hall of Fame. »

Ensuite, Dwight Howard a eu quelques mots et pensées pour les disparus Bill Russell et Dikembe Mutombo, qu'il n'a pas pu s'empêcher d'imiter, et pour les absents Kareem Abdul-Jabbar et Dennis Rodman, qui ont chacun été des sources d'inspiration pour lui. Il a également souligné l'impact de ceux, sur la scène, qui l'ont accompagné pour cette entrée au panthéon : Robert Parish, Dominique Wilkins et Patrick Ewing.

Le dernier, c'était Shaquille O'Neal et les mots de l'ancien d'Orlando étaient attendus, puisque leur relation a longtemps été conflictuelle, avant cette réconciliation.

« On était dans une rivalité fraternelle. Dans cette fraternité qui est le basket, on est frère et parfois, les frères se battent pour des bêtises », compare le champion NBA 2020. « Mais les deux Supermans sont ici aujourd'hui et c'est un honneur de t'avoir ici avec moi. »

Dwight Howard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 ORL 82 33 52.0 0.0 67.1 3.5 6.5 10.0 0.9 2.8 0.9 2.0 1.7 12.0 2005-06 ORL 82 37 53.1 0.0 59.5 3.5 9.0 12.5 1.5 3.4 0.8 2.7 1.4 15.8 2006-07 ORL 82 37 60.3 50.0 58.6 3.5 8.8 12.3 1.9 3.0 0.9 3.9 1.9 17.6 2007-08 ORL 82 38 59.9 0.0 59.0 3.4 10.8 14.2 1.3 3.3 0.9 3.2 2.2 20.7 2008-09 ORL 79 36 57.2 0.0 59.4 4.3 9.6 13.8 1.4 3.4 1.0 3.0 2.9 20.6 2009-10 ORL 82 35 61.2 0.0 59.2 3.5 9.7 13.2 1.8 3.5 0.9 3.3 2.8 18.3 2010-11 ORL 78 38 59.3 0.0 59.6 4.0 10.1 14.1 1.4 3.3 1.4 3.6 2.4 22.9 2011-12 ORL 54 38 57.3 0.0 49.1 3.7 10.8 14.5 1.9 2.9 1.5 3.2 2.2 20.6 2012-13 LAL 76 36 57.8 16.7 49.2 3.3 9.1 12.4 1.4 3.8 1.1 3.0 2.5 17.1 2013-14 HOU 71 34 59.1 28.6 54.7 3.3 8.9 12.2 1.9 3.4 0.9 3.2 1.8 18.3 2014-15 HOU 41 30 59.3 50.0 52.8 2.7 7.8 10.5 1.2 3.3 0.7 2.8 1.3 15.8 2015-16 HOU 71 32 62.0 0.0 48.9 3.4 8.4 11.8 1.4 3.1 1.0 2.3 1.6 13.8 2016-17 ATL 74 30 63.3 0.0 53.3 4.0 8.7 12.7 1.4 2.7 0.9 2.3 1.2 13.5 2017-18 CHA 81 30 55.5 14.3 57.4 3.2 9.4 12.5 1.3 3.1 0.6 2.6 1.6 16.6 2018-19 WAS 9 26 62.3 0.0 60.4 2.7 6.6 9.2 0.4 3.8 0.8 1.8 0.4 12.8 2019-20 LAL 69 19 72.9 60.0 51.4 2.5 4.9 7.4 0.7 3.2 0.5 1.2 1.1 7.5 2020-21 PHL 69 17 58.7 25.0 57.6 2.8 5.7 8.4 0.9 2.9 0.4 1.6 0.9 7.0 2021-22 LAL 60 16 61.2 53.3 65.8 2.0 4.0 5.9 0.6 1.9 0.6 0.8 0.6 6.2 Total 1242 32 58.7 21.4 56.7 3.3 8.4 11.8 1.4 3.2 0.9 2.7 1.8 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.