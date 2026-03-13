Dwight Howard prend officiellement sa retraite

Malgré des appels du pied ici ou là, Dwight Howard était éloigné de la NBA depuis un moment maintenant. Son dernier match y remonte au 8 avril 2022, soit presque quatre ans. Il est récemment entré au Hall of Fame, ce qui pouvait acter sa fin de carrière. Néanmoins, rien n’était officiel.

Jusqu’à maintenant puisqu’il a décidé d’officialiser la chose. « Je me suis réveillé ce 12 mars et me suis rendu compte qu’il était temps de tourner la page Superman ! », écrit-il sur Instagram, avant d’ajouter qu’il « retire la cape pour prendre sa retraite et se consacrer » à sa famille.

« Je sais que certains pensaient que j’étais déjà à la retraite mais non. C’est le basket qui m’a poussé à la retraite. J’ai encore des choses à donner », précise le champion NBA 2020, trois fois défenseur de l’année, avant de déclarer qu’il allait mettre en place, à sa façon, une tournée d’adieu.

« Comme je n’ai jamais eu l’occasion de faire une tournée d’adieu, j’ai décidé d’en organiser une, non pas pour que mes fans me remercient, mais pour que je puisse, moi, les remercier de m’avoir soutenu toutes ces années et de m’avoir donné une raison de sourire en faisant ce que j’aime. À partir de maintenant, chaque 12 du mois sera le « D12 Day » : je me rendrai dans des villes du monde entier et j’accomplirai des actes de bienveillance auprès de personnes choisies au hasard, afin de leur donner une raison de sourire », conclut-il.

Pour rappel, Dwight Howard, c’est 15.7 points, 11.8 rebonds et 1.8 contre de moyenne en 1 242 matches dans la Grande Ligue. Outre sa bague et ses trophées de DPOY, celui qui fut le pivot dominant de la ligue pendant quelques saisons fut également huit fois All-Star et huit fois dans les All-NBA. Ainsi que cinq fois dans les All-Defensive et cinq fois meilleur rebondeur et deux fois meilleur contreur de la saison régulière.

Dwight Howard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2004-05 ORL 82 33 52.0 0.0 67.1 3.5 6.5 10.0 0.9 2.8 0.9 2.0 1.7 12.0 2005-06 ORL 82 37 53.1 0.0 59.5 3.5 9.0 12.5 1.5 3.4 0.8 2.7 1.4 15.8 2006-07 ORL 82 37 60.3 50.0 58.6 3.5 8.8 12.3 1.9 3.0 0.9 3.9 1.9 17.6 2007-08 ORL 82 38 59.9 0.0 59.0 3.4 10.8 14.2 1.3 3.3 0.9 3.2 2.2 20.7 2008-09 ORL 79 36 57.2 0.0 59.4 4.3 9.6 13.8 1.4 3.4 1.0 3.0 2.9 20.6 2009-10 ORL 82 35 61.2 0.0 59.2 3.5 9.7 13.2 1.8 3.5 0.9 3.3 2.8 18.3 2010-11 ORL 78 38 59.3 0.0 59.6 4.0 10.1 14.1 1.4 3.3 1.4 3.6 2.4 22.9 2011-12 ORL 54 38 57.3 0.0 49.1 3.7 10.8 14.5 1.9 2.9 1.5 3.2 2.2 20.6 2012-13 LAL 76 36 57.8 16.7 49.2 3.3 9.1 12.4 1.4 3.8 1.1 3.0 2.5 17.1 2013-14 HOU 71 34 59.1 28.6 54.7 3.3 8.9 12.2 1.9 3.4 0.9 3.2 1.8 18.3 2014-15 HOU 41 30 59.3 50.0 52.8 2.7 7.8 10.5 1.2 3.3 0.7 2.8 1.3 15.8 2015-16 HOU 71 32 62.0 0.0 48.9 3.4 8.4 11.8 1.4 3.1 1.0 2.3 1.6 13.8 2016-17 ATL 74 30 63.3 0.0 53.3 4.0 8.7 12.7 1.4 2.7 0.9 2.3 1.2 13.5 2017-18 CHA 81 30 55.5 14.3 57.4 3.2 9.4 12.5 1.3 3.1 0.6 2.6 1.6 16.6 2018-19 WAS 9 26 62.3 0.0 60.4 2.7 6.6 9.2 0.4 3.8 0.8 1.8 0.4 12.8 2019-20 LAL 69 19 72.9 60.0 51.4 2.5 4.9 7.4 0.7 3.2 0.5 1.2 1.1 7.5 2020-21 PHL 69 17 58.7 25.0 57.6 2.8 5.7 8.4 0.9 2.9 0.4 1.6 0.9 7.0 2021-22 LAL 60 16 61.2 53.3 65.8 2.0 4.0 5.9 0.6 1.9 0.6 0.8 0.6 6.2 Total 1242 32 58.7 21.4 56.7 3.3 8.4 11.8 1.4 3.2 0.9 2.7 1.8 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.