Coupe du monde | Team USA sans marge, l’Australie sans repos

Avant la rencontre de l’Equipe de France à 14h30, Team USA donnera le coup d’envoi de ces quarts de finale avec un duel face à la Hongrie à 11h30. Si les Américaines seront largement favorites, elles n’ont pas survolé leur groupe puisqu’elles ont notamment tremblé face à l’Italie, avec une victoire arrachée dans les dernières minutes…

« Vous ne pouvez pas mal jouer lors des matchs à élimination directe et espérer gagner », rappelle Kara Lawson. « Chaque jour, nous devenons un peu meilleures. Nous essayons d’être l’équipe qui s’améliore le plus tout au long du tournoi. Si nous continuons comme ça, j’espère que nous pourrons continuer de gagner des matchs. »

Pour ce quart de finale, Kara Lawson ne devrait pas bouleverser ses rotations et devrait continuer de s’appuyer sur ses joueuses les plus expérimentées dans le cinq de départ, tout en profitant des apports de Paige Bueckers et Caitlin Clark en sortie de banc.

De son côté, la Hongrie s’est bien ressaisie après la correction subie face à la France. Les Hongroises ont en effet réussi à prendre la deuxième place de leur groupe avant d’éliminer le Japon en barrage. Mais malgré la présence de Dorka Juhasz, leur effectif reste bien moins fourni que celui de Team USA et la rencontre pourrait très rapidement tourner en faveur des Américaines.

La Belgique pour éliminer le pays hôte ?

Après Team USA et l’équipe de France, ce sera au tour de la Belgique et de l’Allemagne de s’affronter à 17h45. La Belgique a terminé première de son groupe avec trois victoires en autant de rencontres, dont un dernier succès face à l’Australie au cours duquel Julie Allemand s’est offert le record de passes décisives en Coupe du monde.

Ce record illustre la qualité du collectif mis en place par Mike Thibault. Outre Julie Allemand, les Belges peuvent compter sur Julie Vanloo et surtout Emma Meesseman. Cette dernière avait frôlé le triple-double face à l’Australie avec 22 points, 10 rebonds et 8 passes. Lors du dernier EuroBasket, les deux formations s’étaient déjà affrontées et l’ancienne intérieure du Liberty avait inscrit 30 points dans le large succès des Belgian Cats (83-59). Elle risque donc encore de donner quelques maux de tête à Nyara Sabally…

L’intérieure allemande sera également très attendue de l’autre côté du terrain. De retour de blessure pour le début du tournoi, elle était passée à côté de son premier match face à l’Espagne avant de corriger le tir face au Japon. En l’absence de sa sœur Satou Sabally, forfait pour le tournoi, son impact sera indispensable à une Allemagne qui devra trouver les solutions pour ralentir le collectif belge.

Une surprise australienne face à l’Espagne ?

Pour terminer cette journée, l’Australie et l’Espagne s’affronteront à 20h45. Les Opals avaient réussi leur entrée dans le Mondial avec une victoire face à Porto Rico, rencontre durant laquelle Alanna Smith avait compilé 10 points et 8 rebonds avant de se blesser à la jambe.

Depuis, la situation a bien évolué puisque le pépin de l’ailière des Lynx s’est avéré plus grave que prévu et elle a été contrainte de déclarer forfait pour le reste de la compétition. Un nouveau coup dur pour les Opals, qui doivent déjà composer sans Sami Whitcomb.

Les Australiennes ont ensuite perdu leur dernier match de poule face à la Belgique, les contraignant à passer par un barrage face à l’Italie. La sélection de Sandy Brondello a rapidement pris 20 points d’avance, ce qui aurait pu lui permettre de faire tourner son effectif, mais les Italiennes sont revenues au score. Elles auraient même pu arracher la qualification si Francesca Pasa avait converti son lay-up à la dernière seconde.

De son côté, l’Espagne avait ouvert le tournoi par un succès de 30 points face à l’Allemagne, avec 17 points d’Awa Fam. Mais la sélection ibérique avait ensuite été surprise par le Mali malgré les 20 unités d’Ilyana Martin. La jeune meneuse a remis le couvert face au Japon et a permis aux Espagnoles de terminer en tête de leur groupe.

Un résultat qui leur a offert deux précieux jours de repos. Un avantage qui pourrait peser lourd face à une Australie qui n’aura même pas eu 24 heures pour récupérer de son barrage très disputé face à l’Italie.