Alanna Smith forfait pour la suite de la Coupe du Monde

Un nouveau gros coup dur vient frapper les Opals. Après Sami Whitcomb, qui n’a même pas pu faire le voyage à Berlin, les Australiennes vont désormais devoir composer sans Alanna Smith pour le reste de la Coupe du Monde.

Lors du premier match de sa sélection face à Porto-Rico, elle avait démarré sur les chapeaux de roue. En seulement 12 minutes passées sur le parquet, elle avait compilé 10 points et 8 rebonds. Un apport dont l’Australie n’a donc pas pu bénéficier bien longtemps, puisqu’elle avait dû quitter ses partenaires, touchée à la jambe…

Pourtant, quelques minutes après la rencontre, l’ailière se voulait rassurante sur son état de santé au micro de Who Got Next. « C’était juste une petite douleur dans la jambe, on a voulu prendre des précautions car il nous reste plusieurs matches à jouer. On va suivre ça dans les jours qui viennent. »

L’Australie sait vers qui se tourner

Finalement suffisamment sérieux pour mettre fin à son tournoi, ce pépin physique handicape grandement l’Australie, qui perd la défenseure de l’année en titre en WNBA. Son absence s’est notamment fait sentir face à la Belgique, lorsque le récital d’Emma Meesseman (22 points, 10 rebonds, 8 passes) avait généré la première défaite des protégées de Sandy Brondello dans le tournoi (80-68).

Désormais, l’Australie place une bonne partie de ses espoirs sur son intérieure Ezi Magbegor, énorme depuis le début de la compétition. Avec 15,7 points et 6,3 rebonds de moyenne lors du premier tour, la coéquipière de Dominique Malonga au Storm porte les médaillées de bronze des Jeux olympiques de Paris 2024.

L’ancienne internationale australienne Alice Kunek ne s’y trompe d’ailleurs pas : « Il ne faut pas tout miser sur une personne, mais si Ezi prend ses responsabilités et montre la voie, tout le monde pourra suivre. »

Et la poste 5 devra justement montrer la voie dès ce mercredi soir face à l’Italie (20h45), avec à la clé une place en quart de finale contre l’Espagne.