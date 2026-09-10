De’Aaron Fox réunit aussi les Spurs pour préparer la nouvelle saison

Après avoir atteint les NBA Finals, les Spurs savent que les attentes seront encore plus importantes à la reprise et De’Aaron Fox est décidé à placer immédiatement San Antonio dans les meilleures conditions.

Alors que le training camp officiel ne débute que dans trois semaines, le meneur All-Star a réuni plusieurs de ses coéquipiers à Houston pour des entraînements quotidiens.

Victor Wembanyama, Harrison Barnes et Tobias Harris ont notamment répondu présent. C’est d’ailleurs le deuxième rassemblement des Spurs après celui de Paris, effectué à l’initiative de Wemby.

« Le training camp ne peut pas être la première fois où l’on se retrouve en tant qu’équipe », estime De’Aaron Fox. « Sinon, on est déjà en retard et on passe son temps à essayer de le rattraper. Pouvoir organiser ce genre de choses et réunir quelques joueurs nous permet de prendre un peu d’avance. »

Comme à Paris, la présence de Tobias Harris est évidemment l’un des éléments importants de ce mini-camp improvisé. À 34 ans, l’ancien joueur de Detroit débarque avec son expérience et sa capacité à apporter du scoring à une équipe qui a parfois manqué de solutions offensives lors des dernières Finals.

Pour De’Aaron Fox, l’intérêt de ces séances dépasse d’ailleurs largement le travail physique ou tactique. « C’est super que Tobias soit ici et qu’il puisse apprendre à connaître tout le monde », souligne-t-il.

C’est aussi une manière de montrer que De’Aaron Fox entend prendre davantage de responsabilités dans le fonctionnement du groupe. Prolongé au prix fort par les Spurs en 2025, le meneur All-Star a essuyé des critiques après des Finals compliquées, mais il aborde cette nouvelle saison en assumant pleinement son rôle de leader.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.