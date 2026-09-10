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Les Lakers s’offrent un historique du Heat pour renforcer leur « front office »

Publié le 10/09/2026 à 7:12 Twitter Facebook

Après Rohan Ramadas en mai, les Lakers recrutent désormais Eric Amsler, présent au Heat depuis plus de vingt ans, pour épauler Rob Pelinka dans leurs bureaux.

Encore du mouvement à Los Angeles. Un mois après l’accord de vente de la franchise, passée des mains de Mark Walter à celles de Josh Kushner et Bob Iger, les Lakers poursuivent la restructuration de leur organigramme.

Après avoir recruté en mai Rohan Ramadas, un ingénieur en aérospatiale passé par les Pelicans et désormais chargé du volet « salary cap, analyse et données », Rob Pelinka va désormais pouvoir compter sur Eric Amsler.

Présent au Heat depuis plus de vingt ans, ce dernier rejoint Los Angeles comme nouvel assistant GM, avec la responsabilité du recrutement et du scouting.

Devenu une référence en Floride dans la détection de talents, Eric Amsler avait pourtant débuté tout en bas de l’échelle, avec un simple stage en 2004. Il a ensuite progressivement gravi les échelons jusqu’à devenir vice-président en charge du personnel du Heat, tout en occupant le poste de GM du Sioux Falls Skyforce, la franchise de G-League affiliée à Miami.

Chez les Lakers, il supervisera notamment la Draft et l’évaluation des joueurs. Un domaine dans lequel son expérience peut être particulièrement précieuse, alors que le Heat s’est bâti depuis des années une solide réputation pour sa capacité à identifier et développer des joueurs passés sous les radars de la Draft.

Avec Rohan Ramadas sur les questions financières et analytiques, et désormais Eric Amsler sur le scouting, les Lakers continuent ainsi d’étoffer l’équipe chargée d’épauler Rob Pelinka dans la construction de l’effectif.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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