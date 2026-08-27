Mark Walter dément avoir vendu les Lakers sous la pression des enquêtes fédérales

Moins d’un an après avoir officiellement pris le contrôle des Lakers, Mark Walter a créé la surprise en acceptant de céder sa participation majoritaire à Josh Kushner et Bob Iger. L’opération valorise la franchise 12,5 milliards de dollars, alors que ses activités financières font parallèlement l’objet d’investigations fédérales.

Face aux spéculations sur une vente précipitée pour dégager des liquidités, sa holding, TWG Global, a répondu dans un long communiqué. Et le groupe assure que Mark Walter n’était même pas à l’origine des discussions…

« M. Walter a été approché par Josh Kushner et son équipe », affirme TWG. Le groupe souligne surtout que l’accord représente une plus-value de 25% par rapport à la valorisation de dix milliards de dollars sur laquelle Mark Walter avait trouvé un accord avec la famille Buss en juin 2025. Pour TWG, ce n’est donc pas une vente au rabais.

TWG : « Il n’y a eu aucune fraude »

Le groupe dément également vouloir céder ses actifs sportifs à prix cassés pour lever des capitaux. Les Dodgers, autre joyau de l’empire Walter, ne seraient ainsi pas concernés par une vente. « Les Dodgers ne sont pas à vendre », avait déjà assuré leur président Stan Kasten.

Cette mise au point intervient alors que la SEC et le bureau du procureur fédéral du district sud de New York enquêtent sur plusieurs sociétés liées à Mark Walter. Deux assureurs contrôlés par son groupe, Delaware Life et Clear Spring Life & Annuity, ont notamment dû reclasser plus de 20 milliards de dollars d’investissements comme opérations entre parties liées après des déclarations initiales inexactes, selon le Los Angeles Times.

TWG affirme coopérer avec le Department of Justice et la SEC et rejette toute accusation de malversation. « Malgré ce qui a été rapporté, il n’y a eu aucune fraude », insiste le communiqué. « Il n’y a aucune victime ici », ajoute le groupe, qui assure qu’aucun assuré n’a subi de perte liée à ces opérations.

Une revente express qui étonne

Aucune charge pénale n’a été annoncée contre Walter ou TWG. Mais le calendrier explique les interrogations. La NBA avait validé la prise de contrôle des Lakers par Walter le 30 octobre 2025. Dix mois plus tard, alors qu’il avait récemment lancé une profonde modernisation de l’organisation, il acceptait déjà l’offre du duo Kushner/Iger.

Une revente express qui a depuis déclenché une nouvelle guerre au sein de la famille Buss, mais que TWG présente donc comme une opportunité financière exceptionnelle, et non comme une conséquence des enquêtes qui entourent l’empire de Mark Walter.

Le montant de l’opération est le principal argument de sa défense. En obtenant une valorisation supérieure de 25% à celle négociée avec les Buss quelques mois plus tôt, Mark Walter peut difficilement être accusé d’avoir bradé l’un de ses actifs les plus prestigieux pour obtenir rapidement des liquidités. Reste que le changement de stratégie est spectaculaire pour un dirigeant qui, lors de son arrivée à la tête des Lakers, semblait s’inscrire dans la durée…