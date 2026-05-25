LA Lakers : un ingénieur en aérospatiale débarque comme assistant GM

Depuis le rachat de la franchise par les propriétaires des Dodgers, il y a de l’animation dans les coulisses des Lakers, et ESPN révèle que le président/GM Rob Pelinka sera désormais assisté de Rohan Ramadas. Vice-président de la stratégie chez les Pelicans, il occupera des responsabilités similaires chez les Lakers.

« Davantage sur le volet stratégie comme le salary cap, l’analytique et les données », avait répondu Pelinka à propos du profil recherché pour l’épauler. Ce qui peut intriguer, c’est le parcours professionnel de Ramdas puisqu’il a travaillé plus de dix ans chez Aerospace Corporation avant de décrocher sa première opportunité en NBA chez les Pelicans.

De cette expérience dans l’aéronautique, il a mis en place des outils d’intelligence artificielle et développé des modèles informatiques pour aider le front office des Pelicans.

ESPN rapporte aussi que les Lakers ont prévu d’embaucher un autre assistant GM, plutôt chargé de la partie recrutement et scouting, puisqu’il supervisera la Draft et l’évaluation des joueurs. Autre piste souhaitée par la nouvelle direction, un partage des savoirs entre les Dodgers et les Lakers, et des dirigeants de la franchise de baseball travaillent déjà avec Pelinka.