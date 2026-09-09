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Le procès de Chauncey Billups repoussé de plusieurs mois…

Publié le 9/09/2026 à 18:12 Twitter Facebook

NBA – Initialement attendu en novembre prochain, le procès de Chauncey Billups dans l’affaire des parties de poker supposément truquées ne débutera finalement que le 8 mars 2027 à Brooklyn.

Chauncey BillupsChauncey Billups devra patienter quelques mois supplémentaires avant de pouvoir défendre sa cause devant un jury. Initialement programmé en novembre 2026, le procès de l’ancien entraîneur des Blazers a finalement été repoussé au 8 mars 2027, date à laquelle doit débuter la sélection du jury devant un tribunal fédéral de Brooklyn.

Selon ESPN et KGW8, les débats devraient ensuite durer environ quatre semaines. Un nouveau contretemps pour Chauncey Billups, dont les avocats avaient justement tenté cet été d’éviter tout report supplémentaire.

La défense estimait que la longueur de la procédure avait déjà eu de lourdes conséquences pour le Hall of Famer, arrêté par le FBI en octobre 2025, au lendemain du premier match de la saison régulière des Blazers. Ses avocats avaient notamment fait valoir qu’il avait « perdu son gagne-pain » et subi une importante atteinte à sa réputation.

Chauncey Billups plaide toujours non coupable

Chauncey Billups est poursuivi dans le cadre d’une vaste enquête fédérale autour de parties de poker supposément truquées. Les procureurs l’accusent d’avoir participé à des parties dans lesquelles des dispositifs électroniques auraient été utilisés pour tromper certains participants.

Des personnalités connues, dont Chauncey Billups, auraient notamment servi à attirer des victimes qui ignoraient que plusieurs autres joueurs étaient impliqués dans le stratagème.

L’ancien champion NBA avec Detroit a plaidé non coupable des accusations de blanchiment d’argent et de fraude électronique. Libéré contre une caution de cinq millions de dollars en novembre dernier, il fait partie des 31 personnes inculpées dans cette affaire.

En revanche, les soupçons selon lesquels il aurait transmis à un parieur des informations sur les intentions sportives des Blazers en mars 2023 relèvent d’un dossier distinct et ne seront pas examinés lors de ce procès.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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