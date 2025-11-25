Affaire des parties de poker truquées : Chauncey Billups plaide non coupable

Arrêté par le FBI lors d’un vaste coup de filet dans le cadre d’une affaire de paris sportifs et de parties de poker truquées, Chauncey Billups a plaidé non coupable lundi à New York. Présenté devant un tribunal fédéral pour répondre des accusations de blanchiment d’argent et de fraude électronique, deux charges passibles chacune de 20 ans de prison, l’entraîneur des Blazers n’a pris la parole que pour répondre aux questions formelles du juge.

Selon CBS News, le juge a accepté sa remise en liberté contre une caution de 5 millions de dollars. Sa maison dans le Colorado a été utilisée en garantie, et son épouse Piper et sa fille Cydney, qui travaille chez les Wolves, ont co-signé la caution. Chauncey Billups et son avocat se sont refusés à tout commentaire en quittant le tribunal.

Selon les procureurs, il aurait participé à un système visant à truquer des parties de poker clandestines soutenues par la Mafia à Manhattan, Las Vegas, Miami et dans les Hamptons.

Un procès en septembre 2026 ?

L’ancien joueur et assistant Damon Jones fait également partie des personnes arrêtées pour cette affaire, et ce dernier est aussi poursuivi avec Terry Rozier dans un autre dossier lié à l’exploitation d’informations médicales confidentielles à usage de parieurs en ligne. Au début du mois, il avait plaidé non coupable dans les deux affaires, et il a été libéré contre une caution de 200 000 dollars.

Selon les procureurs, l’escroquerie sur les parties de poker truquées porterait sur 7 millions de dollars depuis 2019 et Chauncey Billups, récemment intronisé au Hall of Fame, aurait servi d’appât afin d’attirer des joueurs fortunés. En échange, il aurait touché une partie des gains frauduleux, dont un virement de 50 000 dollars après une partie truquée en octobre 2020.

Conformément aux conditions de sa remise en liberté, Chauncey Billups peut voyager dans certains États mais il a dû remettre son passeport. Lui et les 30 autres accusés doivent revenir au tribunal le 4 mars prochain pour une mise à jour du dossier, et le juge Ramon Reyes espère lancer le procès en septembre 2026.