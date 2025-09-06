Chauncey Billups : “Les Nuggets auraient dû retirer le maillot de Melo”

Ce week-end, Carmelo Anthony va entrer au Hall Of Fame, le Panthéon du basket, à la fois pour ses immenses qualités de scoreur, mais aussi pour son beau palmarès avec un titre NCAA, trois titres olympiques, 10 sélections All-Stars, une place parmi les 75 meilleurs joueurs de l'histoire ou encore six sélections dans une All-NBA Team.

Pourtant, malgré ce superbe CV, ni les Knicks, ni les Nuggets n'ont encore retiré son maillot… Une situation que déplore Chauncey Billups, lui aussi passé par ces deux franchises.

« Les Nuggets auraient dû retirer le maillot de Melo l’année qui a suivi sa retraite, » estime Billups, interrogé par Andscape. « Dès qu’il a pris sa retraite, je me suis dit : “C'est parfait. Il en a terminé maintenant. Il ne jouera plus un autre match. C’est le moment.” Donc, pour moi, c’est déjà trop tard. Ça aurait dû être la toute première chose à faire : retirer le maillot de Melo. Simplement parce que je sais exactement ce qu’il représentait pour la franchise. »

Six maillots retirés aux Nuggets

Drafté par les Nuggets en 2003, Carmelo Anthony va ramener la franchise vers les hauteurs, jusqu'à cette finale de conférence en 2009 perdue en six manches face aux Lakers de Kobe Bryant, futurs champions NBA.

« Melo est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la franchise, » insiste le coach des Blazers. « Évidemment, il y a eu tellement de joueurs avant nous qui étaient d’excellents joueurs. Et bien sûr, il y a eu le Joker [Jokic] qui est arrivé après nous tous. Mais Melo fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise. Je suis toujours à Denver, et tous les fans ainsi que les personnes que je connais l’apprécient encore. Ils l’adorent. »

Dans l'histoire, les Nuggets ont retiré six maillots, et il s'agit de ceux de Alex English, Dan Issel, Fat Lever, David Thompson, Byron Beck et le regretté Dikembe Mutombo.