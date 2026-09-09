Champion NBA, Landry Shamet joue encore les photographes à l’US Open

Quelques mois après avoir célébré le titre NBA des Knicks, Landry Shamet a troqué son maillot contre… un appareil photo. Mardi soir, l’arrière new-yorkais a ainsi été aperçu dans la fosse réservée aux photographes de l’Arthur Ashe Stadium, lors du quart de finale de l’US Open opposant Jessica Pegula à Emma Navarro.

Et le joueur des Knicks n’était pas simplement venu prendre quelques clichés en amateur. Aux côtés des photographes accrédités, il a immortalisé la rencontre pour l’USTA, l’organisateur du tournoi. Une habitude qui commence à s’installer puisqu’il s’agit déjà de sa troisième participation à l’événement derrière l’objectif.

En 2024, Landry Shamet avait ainsi travaillé bénévolement comme photographe durant la première semaine du tournoi. Convaincue, l’USTA l’avait fait revenir l’année suivante, cette fois pour les derniers jours de la compétition.

« Je ne me vois pas poser l’appareil un jour »

Une passion prise très au sérieux par l’ancien joueur des Clippers et des Suns, qui s’est mis à la photographie il y a environ cinq ans. En 2025, Jen Pottheiser, photographe pour l’USTA, avait salué la qualité de son travail.

« Ses photos d’action sont vraiment formidables », expliquait-elle. « C’est vraiment un étudiant de la photographie. Il pose d’excellentes questions et, franchement, c’est un formidable coéquipier. »

Pour Landry Shamet, l’appareil photo est devenu un compagnon permanent, y compris durant la saison NBA.

« Depuis que j’ai pris un appareil en main, je ne me vois pas le poser un jour », expliquait-il. « Même lorsque nous sommes en déplacement, j’en ai toujours un avec moi. Que ce soit pour photographier des choses que j’aime et éventuellement les accrocher chez moi, ou pour participer à des événements comme celui-ci, il sera toujours là. »

Une occupation plutôt originale pour celui qui s’était également révélé comme un précieux facteur X durant les playoffs, avant de prolonger pour quatre ans et 24 millions de dollars à New York cet été.

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 25 27:46 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2018-19 PHI 54 20:31 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 8.3 2019-20 LAC 53 27:24 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BKN 61 23:00 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHO 69 20:50 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHO 40 20:11 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 15:47 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NY 50 15:14 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7 2025-26 NY 51 22:58 43.7 39.2 71.1 0.5 1.4 1.8 1.4 1.5 0.6 0.6 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.