Landry Shamet reste fidèle aux Knicks

Les Knicks verrouillent un autre élément important de leur rotation extérieure. Selon ESPN, Landry Shamet va prolonger à New York pour quatre saisons et 24 millions de dollars. Son agent a finalisé l’accord lundi avec les dirigeants new-yorkais, afin d’assurer au joueur une stabilité à long terme.

Un choix qui confirme l’attachement de Landry Shamet au projet des Knicks, puisque selon Ian Begley, l’arrière aurait refusé la possibilité d’obtenir des offres plus lucratives ailleurs pour rester à Big Apple. Un sacrifice financier relatif, mais significatif, pour un joueur qui avait trouvé sa place dans le collectif new-yorkais.

À 29 ans, Landry Shamet offre exactement ce que les Knicks recherchent autour de Jalen Brunson : du tir extérieur, une capacité à évoluer sans ballon et une certaine fiabilité dans un rôle limité. Sans être une star, il coche plusieurs cases précieuses pour une équipe qui veut rester compétitive tout en surveillant sa masse salariale.

Car c’est aussi l’intérêt de ce contrat. D’après Bobby Marks, l’accord doit permettre aux Knicks de rester sous le deuxième « apron » une fois l’effectif des champions en titre complété. Un détail important, alors que James Dolan a justement expliqué ne pas vouloir atteindre ce seuil.

New York compte désormais 11 joueurs sous contrat, et conserve encore quelques places. Avec cette prolongation, les Knicks sécurisent en tout cas un joueur utile, sans compromettre leur marge de manœuvre financière.

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 25 27:46 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2018-19 PHI 54 20:31 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 8.3 2019-20 LAC 53 27:24 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BKN 61 23:00 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHO 69 20:50 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHO 40 20:11 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 15:47 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NY 50 15:14 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7 2025-26 NY 51 22:58 43.7 39.2 71.1 0.5 1.4 1.8 1.4 1.5 0.6 0.6 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.