Les Sixers dévoilent leur future salle, inspirée du mythique Spectrum

Les Sixers peuvent commencer à se projeter dans leur nouvelle maison. Avec les Philadelphia Flyers (NHL), la franchise a dévoilé les premières images de la future salle qui accueillera les deux équipes à Philadelphie.

L’ouverture de l’enceinte est désormais prévue avant le début de la saison WNBA 2030, afin que la future franchise féminine de Philadelphie puisse elle aussi y évoluer dès sa première campagne.

Il s’agit d’ailleurs d’une accélération du calendrier puisque, lorsque les Sixers avaient abandonné leur controversé projet de salle en centre-ville début 2025 pour s’associer à Comcast Spectacor, l’ouverture de la nouvelle enceinte avait initialement été annoncée pour 2031.

Un clin d’œil au Spectrum

Confié aux cabinets Populous et Moody Nolan, le design multiplie les références au Spectrum, l’ancienne salle emblématique de Philadelphie. Et pour cause… puisque le nouvel édifice sera construit sur le terrain même où se trouvait cette enceinte, démolie en 2011.

Les Sixers avaient joué au Spectrum de 1967 jusqu’à leur déménagement dans l’actuelle Xfinity Mobile Arena en 1996. La future salle comprendra environ 2 000 m² d’espaces extérieurs, avec des places publiques, des restaurants et un imposant escalier d’entrée inspiré des célèbres marches du Philadelphia Museum of Art.

« Les fans de Philly méritent la meilleure salle du monde », assure Josh Harris, principal propriétaire des Sixers. « Nous sommes ravis de nous associer à Comcast pour leur offrir exactement cela. »

Les Sixers ne seront plus locataires

Le projet marque également un changement économique majeur pour la franchise. Après plus d’une décennie passée comme locataires de Comcast Spectacor, les propriétaires des Sixers seront cette fois partenaires à 50/50 avec le groupe propriétaire des Flyers, dans la nouvelle enceinte.

Les deux partenaires présentent d’ailleurs l’ensemble comme le plus important projet entièrement financé par des fonds privés de l’histoire de Philadelphie. Selon leurs projections, il devrait créer près de 15 000 emplois et générer près de six milliards de dollars d’activité économique sur la prochaine décennie.

« C’est une nouvelle ère pour le sport à Philadelphie », résume ainsi Brian Roberts, le patron de Comcast.