Les Sixers choisissent les architectes de la Sphère pour leur future salle

Après avoir abandonné l’idée de concevoir une salle en centre-ville, les propriétaires des Sixers ont décidé d’enclencher un plan B, et ils ont choisi Populous, un cabinet d’architectes spécialisé dans la conception de stades et de salles, pour élaborer les plans de leur nouvelle salle. Ils collaboreront avec le cabinet Moody Nolan, qui possède un bureau sur Market Street.

« Notre objectif a toujours été clair : apporter à la ville de Philadelphie le plus grand site de sports et de divertissement au monde », a déclaré David Adelman, un homonyme du coach de Denver, qui avait mené le projet de complexe sportif dans le centre-ville pour le compte de Harris Blitzer Sports & Entertainment (HBSE), et qui est désormais président de la « joint venture » née du rapprochement entre les propriétaires des Sixers et Comcast Spectacor.

D’Indiana à Strasbourg, en passant par Las Vegas

Populous a dessiné de nombreux stades et sites emblématiques comme la célèbre Sphere à Las Vegas ou encore le futur stade Aramco en Arabie Saoudite. Sous une ancienne dénomination, le cabinet avait également conçu le Camden Yards des Orioles de Baltimore. Par ailleurs, Populous a aussi participé à la conception de salles NBA comme le Gainbridge Fieldhouse des Pacers et de complexes qui mêlent sport et divertissement à Seattle et Oklahoma City. En France, ils ont participé à la rénovation du Stade de la Meinau à Strasbourg.

Toujours située dans le quartier de South Philadelphia, comme l’actuelle Xfinity Mobile Arena (ex-Well Fargo Center), cette nouvelle enceinte devrait ouvrir ses portes pour la saison 2031/32.