Avant Jonathan Kuminga, les Wolves ont tenté de faire revenir Sasha Vezenkov en NBA

Les Wolves ont multiplié les pistes cet été avant de compléter leur effectif. Et avant de finalement mettre la main sur Jonathan Kuminga, les dirigeants de Minnesota avaient notamment pensé à Sasha Vezenkov.

D’après Marc Stein, la franchise avait exploré la possibilité de convaincre l’ailier-fort bulgare de revenir en NBA, deux ans après son départ. Mais les discussions ne sont jamais allées jusqu’à une offre formelle. Selon l’insider, Sasha Vezenkov aurait rapidement laissé entendre qu’il n’était pas intéressé par un nouveau départ aux États-Unis.

Minnesota a donc changé son fusil d’épaule pour se tourner vers Jonathan Kuminga, qui a finalement signé un contrat de deux ans et 12,4 millions de dollars, avec une « player option » pour la deuxième saison.

Une première expérience NBA trop décevante

La tentative des Wolves avait de quoi intriguer. Car Sasha Vezenkov a retrouvé de sa superbe depuis son retour à l’Olympiakos. Élu MVP de l’Euroleague en 2023, le Bulgare a de nouveau reçu cette distinction en 2026, en terminant meilleur marqueur de la saison régulière avec 19,4 points de moyenne, auxquels il ajoutait 6,6 rebonds.

De quoi forcément attirer l’attention en NBA, même si sa première expérience outre-Atlantique avait été décevante.

Arrivé chez les Kings durant l’été 2023, Sasha Vezenkov n’avait jamais réellement trouvé sa place dans la rotation de Mike Brown, terminant sa seule saison NBA à 5,4 points et 2,3 rebonds en 12 minutes sur 42 rencontres.

Transféré ensuite à Toronto, il avait choisi de renoncer à 6,7 millions de dollars garantis pour retrouver l’Olympiakos, avec lequel il s’était engagé pour cinq saisons. Deux ans plus tard, même une équipe ambitieuse comme Minnesota n’a donc pas réussi à lui donner envie de retenter l’aventure NBA.