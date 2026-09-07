Donovan Mitchell veille sur Mikel Brown Jr. depuis le lycée

Dans son parcours vers la NBA, Mikel Brown Jr. a pu compter très tôt sur les conseils de vétérans de la Ligue. Depuis ses années lycée, le rookie des Nets entretient notamment une relation privilégiée avec Donovan Mitchell.

« Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque j’étais au lycée », raconte Mikel Brown Jr. lors de son passage dans le podcast « Cousins » de Vince Carter et Tracy McGrady, à la fin du mois de juillet. « Nous avons participé à un podcast ensemble, puis nous avons discuté pendant 15 minutes avant d’échanger nos numéros de téléphone. Depuis, nous sommes proches. »

De cette première rencontre, Donovan Mitchell retient la maturité d’un jeune joueur qui n’avait alors que 16 ans.

« Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de lycéens qui font autant attention aux détails. Lorsque je lui parle, c’est comme si je parlais avec James Harden », souligne la star des Cavaliers. « Il me pose des questions sur le «low man», sur l’aide défensive côté fort, sur les intervalles. Beaucoup de lycéens font certaines choses, mais ils ne savent pas pourquoi ils les font. C’est ce que je respecte vraiment chez lui. »

Une maturité qui n’a pas changé

À son arrivée à l’université de Louisville, Mikel Brown Jr. s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, au point d’être choisi en sixième position de la Draft par les Nets.

Donovan Mitchell a suivi de près la progression de son protégé. Le « franchise player » des Cavaliers était même allé jusqu’à le qualifier de meilleur « freshman » de l’histoire de Louisville. Mais au-delà de son talent, c’est surtout la stabilité de son comportement qui impressionne Donovan Mitchell.

« Même lorsqu’il est arrivé à Louisville et qu’il a reçu énormément d’argent, ses appels téléphoniques et son état d’esprit n’ont pas changé », apprécie-t-il.

Et Donovan Mitchell n’est d’ailleurs pas le seul vétéran de choix à accompagner Mikel Brown Jr. dans sa jeune carrière. Le rookie des Nets peut également compter sur Rajon Rondo, qui lui avait notamment prodigué de précieux conseils lorsqu’il traversait une période plus compliquée à Louisville.