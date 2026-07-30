Comment Rajon Rondo a remis Mikel Brown Jr. sur les rails

On savait Rajon Rondo capable de décortiquer les défenses et les attaques adverses comme peu de meneurs avant lui. On découvre désormais qu’il transmet aussi cette science du jeu à la nouvelle génération.

Invité du podcast de Vince Carter et Tracy McGrady, Mikel Brown Jr. a raconté comment l’ancien meneur des Celtics et des Lakers avait joué un rôle déterminant durant sa saison universitaire. Jusqu’à provoquer un déclic après une période compliquée.

« J’ai eu la chance de l’avoir comme mentor cette année », explique le rookie des Nets. « Il m’a invité chez lui, à Louisville. Nous avons regardé de la vidéo ensemble, joué un peu aux échecs et j’ai pu lui poser énormément de questions. »

Le tournant intervient après une prestation décevante face à Wake Forest. Toujours gêné par une blessure au dos et frustré de ne pas retrouver son meilleur niveau, le meneur décide d’aller vider son sac chez Rajon Rondo.

« J’étais frustré parce que je revenais de blessure et que je ne jouais pas comme je l’espérais. Je suis allé chez lui, je lui ai expliqué ce que je ressentais et il m’a simplement calmé. »

Le message du double champion NBA tient pourtant en quelques mots. « Kel, tu n’as pas besoin de compliquer les choses. Tu es extrêmement talentueux. Fais simple et tu prendras toujours la bonne décision. Si tu vois une ouverture, saisis-la. »

Une capacité à simplifier le jeu qui illustre justement l’intelligence tactique souvent associée à Rajon Rondo.

« Tout le monde sait qu’il est très intelligent, mais ce qui m’a marqué, c’est sa manière de rendre le basket tellement simple. Il décompose le jeu comme personne. »

Trois cartons après cette discussion

Les effets de cette conversation ne tardent pas à se faire sentir. Quelques jours plus tard, Mikel Brown Jr. inscrit 45 points face à NC State. Il enchaîne ensuite avec 29 points lors de la victoire contre Baylor, puis 29 autres dans une défaite face à SMU.

« Cette discussion avec lui a énormément compté. Après ça, tout s’est remis en place », résume le meneur.

Au cours de l’entretien, le rookie de Brooklyn est également revenu sur les joueurs qui ont façonné son jeu. Pas de véritable idole, même s’il reconnaît avoir beaucoup admiré LeBron James, qu’il considère comme « le plus grand joueur de sa génération », tout en continuant de placer Michael Jordan au sommet de son panthéon personnel.

Sur le poste de meneur, en revanche, ses références sont clairement identifiées : Steve Nash, Chris Paul et, évidemment, Rajon Rondo.

« Steve Nash pour sa lecture du pick-and-roll, Chris Paul pour sa dureté et sa capacité à contrôler un match. Et Rondo… C’est un savant du basket. Il ne reçoit pas le crédit qu’il mérite. Quand le match était en jeu, il trouvait toujours l’action décisive », conclut Mikel Brown Jr.