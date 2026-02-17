Chris Paul, le dernier chef d’orchestre ?

« Chris [Paul] a joué un rôle particulier dans ma carrière. En dehors du terrain, il a été la première personne de mon entourage à vraiment prendre soin de son corps et à me montrer l’importance de la salle de musculation. Sa vie était vraiment comme un programme d’entraînement, et cela lui a permis de réussir sur le terrain. »

L’hommage est signé Shai Gilgeous-Alexander, qui rappelle que le passage de Chris Paul dans l’Oklahoma, en 2019/20, et les leçons qu’il a pu en tirer, a été fondateur dans sa carrière.

Les deux hommes sont désormais amis, et « SGA » ne peut que regretter la façon dont le « Point God » a terminé sa carrière, après avoir purement et simplement été exclu par les Clippers en cours de saison. « Honnêtement, c’est triste que ça se soit passé comme ça. Je pensais qu’il serait célébré d’une manière un peu différente, mais cela ne changera jamais ce qu’il a accompli pour ce sport. Je suis fier de lui. Il a été exceptionnel. J’espère pouvoir atteindre ce niveau de maîtrise du basket » pouvait d’ailleurs conclure le leader du Thunder.

Les meneurs scoreurs ont remplacé les organisateurs

Une maîtrise et une compréhension du basket qui lui ont permis d’élever le niveau de toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Des Hornets qu’il conduit au Game 7 des demi-finales de conférence face aux Spurs dès sa troisième saison, aux Clippers de « Lob City » puis aux Rockets, qui se demanderont encore longtemps ce qu’il se serait passé s’il ne s’était pas blessé après le Game 5 de la finale de conférence 2018, alors que Houston menait 3-2 face aux Warriors de Stephen Curry et Kevin Durant…

Chez le Thunder ensuite, il aide donc Shai Gilgeous-Alexander et un groupe que personne n’attendait jusqu’aux playoffs dans la « bulle », avant de transformer les Suns en un véritable candidat au titre dans la foulée.

Malheureusement pour lui, l’apothéose n’est jamais arrivée et si Chris Paul s’est plus que jamais approché du soleil lors des Finals 2021 face aux Bucks, il a toujours fini par retomber sur Terre.

La NBA perd peut-être son dernier véritable chef d’orchestre, un symbole également de l’évolution de la ligue. Remplaçant les organisateurs, les meneurs scoreurs ont ainsi pris le contrôle du jeu, dans un écosystème qui se base davantage sur des principes que sur des systèmes figés. Sur la liberté plus que sur le contrôle.

Car l’obsession de CP3 pour le jeu, et pour en avoir une maîtrise totale, a aussi généré « l’expérience Chris Paul », que sa fin de carrière résume finalement assez bien. Le « Point God » était ainsi un acharné, soucieux de maîtriser absolument tous les paramètres sur le terrain… quitte parfois à agacer ceux qui l’entouraient.

Son défi le plus difficile ? Jouer avec ceux qui étaient moins investis que lui

« Il veille toujours à ce que les cinq joueurs soient au bon endroit au bon moment » expliquait ainsi Devin Booker. Et il n’hésitait pas à le dire et le rappeler, parfois jusqu’à l’épuisement. DeAndre Jordan racontait ainsi que le leadership de Chris Paul ne « convenait pas à tout le monde » car le meneur de jeu n’hésitait jamais à mettre au défi ses partenaires, et que ça ne colle pas avec toutes les personnalités.

« Les joueurs moyens veulent qu’on les laisse tranquilles. Les bons joueurs veulent être entraînés. Les grands joueurs veulent qu’on leur dise la vérité » résumait ainsi Nick Saban, l’un des plus grands entraîneurs de football américain universitaire de tous les temps. Un des coachs de Chris Paul à Houston expliquait d’ailleurs que la chose la plus difficile pour le meneur de jeu, c’était d’apprendre à jouer avec des basketteurs moins investis que lui.

« Ce processus a été la chose la plus difficile pour moi, la plus difficile » confirmait ainsi l’intéressé, qui assurait avoir tout de même progressé sur la question au fil des années dans la ligue.

Néanmoins, comme l’illustre son ultime divorce avec les Clippers, c’était tout de même compliqué jusqu’au bout. Chris Paul était Chris Paul, c’est son obsession du contrôle et des détails qui en a fait l’un des plus grands meneurs de l’histoire et qui l’a mené aussi haut. C’est aussi ce qui lui a fait tant d’ennemis sur le chemin. Adieu, maestro.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NO 78 36:00 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NO 64 36:46 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.3 2007-08 NO 80 37:35 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NO 78 38:29 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NO 45 38:03 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NO 80 36:00 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36:21 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33:21 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35:01 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 34:50 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 32:42 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32:02 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 31:51 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32:01 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 31:33 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHO 70 31:25 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHO 65 32:54 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHO 59 32:01 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GS 58 26:24 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SA 82 27:57 42.7 37.7 92.4 0.4 3.2 3.6 7.4 1.8 1.3 1.6 0.3 8.8 2025-26 LAC 16 14:15 32.1 33.3 50.0 0.4 1.4 1.8 3.3 1.4 0.7 1.0 0.0 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.