À Milwaukee, Myles Turner endosse déjà un rôle de leader

À Milwaukee, le training camp ne commencera que dans quelques semaines. Mais Myles Turner n’a pas voulu attendre. Fin août, le pivot des Bucks a organisé à Austin, au Texas, un mini-camp informel.

Ainsi, 18 des 19 joueurs sous contrat ont fait le déplacement, avec Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr, Kyle Kuzma, Gary Trent Jr, Ryan Rollins, Kel’el Ware ou encore les rookies Brayden Burries et Nate Ament.

« C’est un groupe totalement nouveau cette année. Nous avons un nouveau staff et beaucoup de nouveaux joueurs », raconte Myles Turner dans son podcast Game Recognize Game. Le pivot explique qu’il n’avait pas encore rencontré plusieurs joueurs arrivés de Miami dans le transfert de Giannis Antetokounmpo.

« J’ai donc pris sur moi de réunir l’équipe sous un même toit », poursuit-il. Une initiative forcément symbolique alors que les Bucks tentent d’ouvrir un nouveau cycle après le départ du « Greek Freak ».

Sur le parquet de St. Edward’s University, le programme était volontairement léger : quelques exercices, mais surtout des matchs improvisés pour se découvrir en douceur. Le reste du séjour était consacré à la cohésion : barbecue chez Myles Turner, golf, wakeboard, confection de chapeaux de cowboy et même courses de tatous.

L’exemple des Pacers

Une expérience que le pivot de 30 ans ne considère pas comme anodine. À Indiana, Aaron Nesmith avait organisé un rassemblement similaire à Nashville. Myles Turner estime que ce séjour avait participé à rapprocher un groupe dont il avait déjà vanté la camaraderie durant son parcours jusqu’aux Finals 2025.

« Si je dois pouvoir te faire confiance sur le terrain, je dois aussi pouvoir te faire confiance en dehors », résume-t-il dans son podcast. « Ce sont de petites choses qui comptent énormément. »

Un nouveau rôle pour Myles Turner, désormais l’un des vétérans d’un effectif en pleine reconstruction. Un rôle d’autant plus intéressant qu’au printemps, l’ancien Pacer avait décrit un vestiaire des Bucks qui avait manqué de règles et de discipline durant la dernière saison.

Cette fois, c’est donc lui qui tente de poser les premières bases du nouveau groupe. Et le pivot, qui se présente lui-même comme « le vieux » de l’équipe, affiche déjà son optimisme.

« Nous allons surprendre beaucoup de monde. Nous avons du talent », assure-t-il, évoquant un groupe rempli de joueurs « avec quelque chose à prouver », qu’il s’agisse des rookies, des joueurs impliqués dans le transfert de Giannis Antetokounmpo ou de lui-même. « J’aime vraiment notre état d’esprit pour le moment. »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 22:47 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31:22 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28:15 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 28:38 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 29:27 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 30:57 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29:24 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29:26 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 26:58 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30:12 48.1 39.6 77.3 1.3 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6 2025-26 MIL 71 26:56 44.0 38.3 74.0 1.1 4.3 5.3 1.5 2.6 0.7 1.2 1.6 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.