Après Giannis Antetokounmpo, les Bucks cherchent leur nouvelle voie

Deux semaines après l’avoir transféré et deux jours après lui avoir rendu hommage, les Bucks ont évoqué plus en détail le départ de Giannis Antetokounmpo, qui aura marqué une franchise entre 2013 et 2026.

Pour Jon Horst, cet échange – « très difficile » à envisager – était devenu la meilleure option pour toutes les parties, après treize ans d’une union couronnée par un titre NBA et deux trophées de MVP.

« Personne ne va affirmer que nous sommes une meilleure équipe après avoir transféré Giannis : c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, le plus grand de l’histoire de notre franchise, et nous avons connu énormément de succès ensemble », a déclaré le GM. « Simplement, c’était pour nous l’opportunité de reconstruire et de poser les bases de quelque chose de nouveau. Pourrons-nous le faire avec un nouveau coach et saisir cette opportunité, avec un effectif qui rendra notre ville et notre franchise fières, en nous rendant de nouveau compétitifs ? Car nous souhaitons maintenir cet esprit de compétition et ce niveau d’exigence année après année. »

Un transfert qui arrange (vraiment) tout le monde ?

Sans Giannis Antetokounmpo, ni Bobby Portis, mais avec Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr. ou Kasparas Jakucionis, Milwaukee s’apprête donc à négocier un virage important de son histoire. Avec un groupe rajeuni, davantage de flexibilité et une franchise qui sort d’une saison sans playoffs.

« Il y a une forme d’excitation, parce que c’est un nouveau défi », a expliqué Jon Horst. « Ça m’enthousiasme d’essayer d’assembler les bonnes pièces du puzzle. Nous avons énormément de travail et, si nous pouvons ressentir une certaine forme de paix, c’est parce que je pense que Giannis se trouve dans une situation similaire. C’est différent bien sûr. Mais il est désormais dans un endroit où il a une vraie possibilité d’accomplir les choses qu’il souhaite accomplir. »

À Miami, Giannis Antetokounmpo devrait en effet avoir plus de chances de remporter son deuxième titre NBA, ce qu’il cherche depuis le sacre de 2021. Pour autant, les Bucks assurent qu’ils ne se sont pas sentis contraints de s’en séparer, malgré les derniers mois compliqués entre la franchise et son joueur majeur.

« Ce n’était pas une obligation, mais nous étions convaincus d’avoir une opportunité unique face à nous », a assuré Jon Horst. « Nous pourrions avoir raison ou tort, mais c’est ce qu’il y avait de mieux pour lui et pour ce qu’il veut. Tout comme c’est ce qu’il y avait de mieux pour nous et pour ce que nous voulons. C’est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Au final, la seule chose qui nous importait, c’était de trouver un transfert qui nous offrirait la meilleure situation pour plus tard. Et si nous pouvions y parvenir, tout en lui offrant une excellente opportunité, alors nous allions [le transférer]. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.