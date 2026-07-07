Giannis Antetokounmpo : « J’ai peur que l’herbe ne soit pas plus verte ailleurs »

C’est à Jim Paschke, ancien commentateur des rencontres des Bucks, que Giannis Antetokounmpo a réservé ses premiers mots après l’officialisation de son transfert à Miami. Une interview de 36 minutes pour évoquer son passage à Milwaukee, son influence sur la communauté, mais aussi sa place dans l’histoire de la franchise.

« Je n’ai joué que dans deux clubs dans toute ma vie. J’ai passé treize ans ici. Avant Milwaukee, j’étais en Grèce pendant quatre ou cinq ans » rappelle-t-il. « C’est ici que j’ai fondé ma famille. C’est ici que mes enfants sont nés. Cet endroit, c’est chez moi. C’est ici que j’ai construit tous mes souvenirs. C’est ici que je suis devenu l’homme que je suis aujourd’hui. »

Le « Greek Freak » sait aussi ce qu’il représente pour les fans des Bucks, qui ont attendu un demi-siècle avant de revoir leur équipe remporter le titre NBA, en 2021.

« Des gens m’arrêtent parfois dans la rue et me disent : ‘Giannis, fais toujours ce qui est le mieux pour ta famille et pour toi. Tu as tellement donné à cette ville. Je me souviens exactement où j’étais quand nous avons gagné le titre. J’attendais ça depuis trente ans. On ne l’oubliera jamais.’ C’est vrai. Ce souvenir ne disparaîtra jamais. »

Vivre sans regrets

Mais quitter un cocon n’est jamais facile, surtout après une saison minée par les blessures, les mauvais résultats et les tensions avec les dirigeants. Giannis Antetokounmpo ne voulait pas vivre avec des regrets, même si ce départ vers Miami l’oblige à sortir de sa zone de confort.

« Mais… j’ai peur. J’ai peur du changement. J’ai peur que l’herbe ne soit pas plus verte ailleurs » reconnaît-il. « Les gens m’aiment ici. Ils me respectent. Ici, je peux être moi-même. Et j’ai peur de ne jamais retrouver ça ailleurs. Pourtant, c’est une pensée qui me revient tous les jours. »

À 31 ans, Giannis Antetokounmpo a donc choisi de prendre le risque d’un nouveau départ, plutôt que de se demander, dans quelques années, ce qui aurait pu se passer s’il avait tenté l’aventure ailleurs.

« J’ai peur que, si je ne prends pas cette décision aujourd’hui, lorsque j’aurai 37 ou 38 ans et que je prendrai ma retraite, je me demande : « Pourquoi n’as-tu pas pris ce risque ? » Les gens ne comprennent pas à quel point c’est difficile. »

Le voilà donc à Miami, où Shaquille O’Neal et LeBron James avaient eux aussi débarqué après avoir quitté leur première grande équipe. À son tour, Giannis Antetokounmpo va découvrir l’univers du Heat, Pat Riley et une franchise habituée aux paris forts. Mais dans son esprit, Milwaukee reste plus qu’un simple chapitre refermé.

Un retour « à la Kevin Garnett » ?

Car Giannis Antetokounmpo n’a pas fermé la porte à un retour chez les Bucks. Quand Jim Paschke lui rappelle qu’il pourra toujours rejouer à Milwaukee, la réponse ne laisse pas de doute sur l’attachement du double MVP à son ancienne franchise.

« Ce serait incroyable » répond-il. « Peut-être que je pourrais partir, puis revenir. Kevin Garnett l’a fait. J’ai vu cette vidéo où il revient dans la salle et reçoit une ovation incroyable. Les gens l’aiment encore aujourd’hui. »

Kevin Garnett avait effectivement quitté Minnesota en 2007 pour remporter un titre à Boston, avant de revenir chez les Wolves en toute fin de carrière. Giannis Antetokounmpo n’en est évidemment pas encore là, mais l’idée existe déjà dans un coin de sa tête.

En parallèle, l’ancien joueur des Bucks a fait ses adieux aux fans de Milwaukee avec une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux.

« J’espère qu’avoir offert un titre à cette ville a compté pour ses habitants, parce que, pour moi, ça a été le cas. Je veux que vous l’entendiez de ma bouche : la ville de Milwaukee aura toujours une place dans mon cœur. C’est chez moi. Peu importe où je serai, Milwaukee restera toujours ma ville, mon équipe et ma famille. »