« Pour toujours un Buck » : Milwaukee salue Giannis Antetokounmpo

C’est désormais officiel : Giannis Antetokounmpo n’est plus un joueur des Bucks. Après treize saisons à Milwaukee, un titre NBA, deux trophées de MVP et un statut de légende dans le Wisconsin, le « Greek Freak » prend la direction du Heat.

Le moratoire NBA levé, les Bucks ont pu officialiser le transfert et saluer celui qui a changé l’histoire de la franchise. Un hommage appuyé, signé par les propriétaires Wes Edens, Jimmy et Dee Haslam, ainsi que Jamie Dinan.

« Du titre NBA à la transformation de notre franchise, l’impact de Giannis sur les Milwaukee Bucks est durable et profond. Nous sommes incroyablement reconnaissants pour ce qui a été un parcours remarquable et historique ensemble.

Pendant 13 saisons, Giannis a tout donné à cette organisation et a inspiré notre ville par sa détermination sans relâche, son humilité et son cœur. Il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde tout en devenant une partie intégrante de la communauté de Milwaukee. Plus important encore, Giannis a représenté cette organisation avec authenticité, caractère et un profond engagement envers les habitants de Milwaukee.

Ses moments inoubliables sur le terrain et son influence au-delà du jeu ont défini une ère des Bucks et élevé notre franchise sur la scène mondiale. Peu de joueurs ont laissé une empreinte aussi importante sur une équipe, une ville et toute une génération de fans.

Même si ce chapitre est terminé, l’héritage de Giannis à Milwaukee est assuré. Il sera toujours ressenti ici — dans les hauteurs de la salle, dans toute notre communauté et chez les innombrables personnes qu’il a inspirées. Pour toujours un Buck. »

Bobby Portis également salué

Jon Horst, le GM des Bucks, a lui aussi pris la parole. D’abord pour rappeler tout ce que Giannis Antetokounmpo a représenté depuis sa Draft en 2013, mais également pour saluer Bobby Portis, lui aussi parti au Heat.

« Depuis que nous l’avons drafté en 2013, Giannis a transformé les Milwaukee Bucks à tous les niveaux — sur le terrain, dans notre vestiaire et au sein de la communauté. En 13 saisons, il est devenu un leader extraordinaire, un coéquipier et un représentant exceptionnel de cette ville, ainsi que l’un des joueurs marquants de sa génération. Le standard qu’il a établi va continuer d’exister ici.

Ce fut une décision incroyablement difficile, prise dans l’intérêt du futur des Bucks et de Giannis. Sur le plan personnel, Giannis et moi avons partagé tout ce parcours ensemble, et il a été un partenaire, un ami et une source d’inspiration exceptionnels. Nous tous, aux Bucks, avons été marqués par sa présence et son influence, et nous sommes profondément reconnaissants pour tout ce que lui et sa famille ont apporté. Nous leur souhaitons de continuer à réussir et nous sommes impatients de les revoir bientôt.

Cette transition signifie également dire au revoir à un autre joueur qui a joué un rôle important dans l’une des périodes les plus victorieuses de l’histoire des Bucks. Dès son arrivée, Bobby a embrassé ce que signifie être un Buck et il est rapidement devenu l’un des chouchous des fans grâce à sa passion, son esprit de compétition et son engagement sans faille envers la victoire. Bobby a joué un rôle essentiel pour aider notre franchise à remporter le titre NBA 2021, et ses performances tout au long de cette campagne de playoffs historique feront pour toujours partie de l’histoire des Bucks.

Au-delà de son impact sur le terrain, Bobby a noué de véritables liens dans tout Milwaukee, investi son temps et ses ressources dans la communauté, et fait de cette ville son foyer. La relation qu’il a construite avec nos fans était spéciale, et les chants ‘Bob-by ! Bob-by !’ qui résonnaient dans tout le Fiserv Forum sont devenus un élément déterminant de son héritage.

Nous remercions Bobby pour tout ce qu’il a représenté pour cette organisation et nous lui souhaitons de continuer à connaître succès et bonheur. »

De son côté, Giannis Antetokounmpo a répondu en faisant ses adieux à sa franchise de toujours… via une vidéo.