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Myles Turner raconte le vestiaire sans règles des Bucks

Publié le 15/05/2026 à 7:08 Twitter Facebook

Pour illustrer la saison noire des Bucks, Myles Turner a évoqué les fois où Doc Rivers laissait des joueurs arriver en retard sans même les pénaliser.

Myles TurnerComme il y a un mois, avec le désormais fameux « Google Me ! », Myles Turner met en lumière certaines erreurs commises par Doc Rivers à Milwaukee tout au long de la saison écoulée.

Parmi elles ? Le manque de sévérité du désormais ex-coach des Bucks, notamment sur les amendes pour les retards.

« Doc Rivers ne mettait jamais d’amende à personne », a indiqué le pivot dans son podcast avec Breanna Stewart. « Les gars arrivaient tout le temps en retard, ils venaient quand ils voulaient à la vidéo, ils loupaient des réunions… C’était l’une des choses les plus folles que j’ai vécues. Dans toutes les autres équipes où j’ai joué, les joueurs prenaient des amendes. Il y avait une forme d’ordre et une règle claire : tu es en retard pour l’avion, tu prends une amende ; tu es en retard pour les soins, tu prends une amende ; tu es en retard à la vidéo, tu prends une amende. »

Cela donnait forcément lieu à des scènes parfois surprenantes, au sein d’une franchise déjà en difficulté, incapable de trouver son rythme collectivement, et qui finira par rater les playoffs pour la première fois depuis 2016.

« Si l’avion décollait à 14h, on ne partait pas avant 16h30. Et je suis très sérieux. C’était dingue. Des joueurs arrivaient avec une heure de retard pour prendre l’avion. C’en était arrivé à un point où je savais qu’il ne fallait pas venir avant au moins une heure après l’horaire annoncé », a révélé Myles Turner.

Giannis Antetokounmpo, un statut à part

La question, forcément, est de savoir quels joueurs pouvaient bénéficier de tels passe-droits à Milwaukee.

« Giannis peut arriver quand il veut, honnêtement », a répondu Myles Turner, interrogé par Breanna Stewart. « Et je pense que ça va avec son statut. Une fois que j’ai vu comment ça se passait… Je me suis dit : ‘Tant mieux pour toi. Ils ne vont pas te mettre d’amende, donc fais ce que tu veux’. »

Il y a quelques semaines, Doc Rivers avait lui-même reconnu ses torts dans sa manière de gérer son vestiaire cette saison. Expliquant sans doute certains dysfonctionnements observés ces derniers mois chez les Bucks.

« L’une des choses pour lesquelles j’ai toujours été réputé, c’était de tenir tout le monde responsable de tout. Notamment en ce qui concerne la ponctualité. Mais je pense avoir été très laxiste là-dessus cette saison. Il y a des raisons à ça que je ne peux pas évoquer, mais ça m’a dérangé de ne pas l’avoir été davantage », reconnaissait-il.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Giannis Antetokounmpo 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 3.2 0.9 0.7 2.4 27.6
Kevin Porter Jr. 38 33:11 46.5 32.2 87.8 0.9 4.3 5.2 7.4 2.9 2.2 0.5 2.3 17.4
Ryan Rollins 74 32:06 47.2 40.6 79.6 0.7 3.8 4.6 5.6 2.7 1.5 0.4 2.6 17.3
Cormac Ryan 11 24:38 52.0 45.8 92.3 0.7 1.8 2.5 1.7 1.5 1.0 0.3 2.5 14.3
Bobby Portis 67 24:10 48.8 45.6 70.6 1.3 5.1 6.4 1.6 1.0 0.6 0.2 1.6 13.7
Kyle Kuzma 69 26:10 49.2 34.7 72.6 0.8 3.7 4.5 2.7 1.7 0.7 0.4 1.9 13.0
Myles Turner 71 26:56 44.0 38.3 74.0 1.1 4.3 5.3 1.5 1.2 0.7 1.6 2.6 11.9
Ousmane Dieng 30 26:48 42.3 33.1 66.7 0.7 3.9 4.6 3.6 2.2 0.8 0.3 1.9 11.0
Cam Thomas 18 16:37 43.1 27.5 75.4 0.1 1.4 1.6 1.9 1.4 0.3 0.1 0.7 10.7
Aj Green 78 29:06 42.4 41.9 85.5 0.4 2.4 2.7 1.9 1.0 0.5 0.1 2.3 10.4
Taurean Prince 26 23:30 45.0 43.6 100.0 0.2 3.0 3.1 1.8 1.2 0.6 0.2 1.8 9.2
Gary Trent Jr. 65 21:11 38.7 36.0 76.9 0.1 0.9 1.0 1.2 0.6 0.5 0.0 1.3 8.1
Cole Anthony 35 15:03 42.4 30.6 61.5 0.5 2.0 2.5 3.5 1.9 0.6 0.3 2.1 6.7
Pete Nance 47 15:41 51.5 42.0 36.4 0.6 2.1 2.7 1.0 0.6 0.3 0.3 1.3 5.4
Jericho Sims 67 19:40 78.4 0 62.0 2.2 3.3 5.5 1.6 1.1 0.3 0.3 2.2 5.0
Alex Antetokounmpo 6 3:30 37.5 28.6 73.3 0.3 0.7 1.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 3.2
Mark Sears 7 3:43 46.2 50.0 75.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 0.6 3.1
Gary Harris 48 13:46 44.2 41.2 88.9 0.3 0.9 1.3 1.1 0.4 0.6 0.2 1.1 2.7
Andre Jackson Jr. 48 8:30 32.8 25.0 62.5 0.5 1.0 1.5 0.9 0.6 0.4 0.1 0.9 2.4
Amir Coffey 30 8:50 47.3 28.0 86.7 0.2 0.7 0.9 0.4 0.1 0.1 0.1 0.5 2.4
Thanasis Antetokounmpo 34 4:21 46.9 0.0 56.7 0.4 0.5 0.9 0.4 0.3 0.4 0.2 0.5 1.4

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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