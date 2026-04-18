Doc Rivers : « Je pense que c’est le moment »

Ce n’est pas formellement l’annonce de sa retraite, mais ça y ressemble beaucoup. « Je pense que c’est le moment. Je serais donc surpris si j’entraînais un autre match. Je vais le dire comme ça » lâche ainsi Doc Rivers.

L’entraîneur précise tout de même qu’il n’a pas été purement et simplement viré par Milwaukee malgré une saison très décevante. Il assure avoir rencontré les propriétaires de l’équipe quelques semaines avant la fin de saison.

Selon sa version des faits, on lui aurait même proposé de rester un ou deux ans de plus à la tête de l’équipe.

« J’ai littéralement répondu : ‘Oh non’. Très fermement. J’ai dit à mon staff : ‘J’arrête’. J’adore entraîner. J’adorais ça » continue-t-il. « J’ai eu beaucoup de succès, j’ai connu bien plus de hauts que de bas, mais au bout du compte, j’ai donné 40 ans, 47 ans, peu importe. Je ne sais même plus quel âge j’ai. Sans interruption. Sans aucune pause. Et je voulais juste faire une pause. Je veux m’éloigner. Pour les petits-enfants et la vie en général. »

À 64 ans, Doc Rivers quitte donc la scène avec 1 194 victoires en saison régulière, le 6e plus haut total de l’histoire de la Grande Ligue, un titre NBA avec Boston en 2008 et une entrée au Hall of Fame cette année.