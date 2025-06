Myles Turner et le « pouvoir de l’amitié »

Il a pris le micro et ne l’a plus lâché. « Indyyyyy ! », a scandé Myles Turner devant une Gainbridge Fieldhouse en fusion après la qualification des Pacers pour la finale NBA. Une véritable consécration pour le pivot local, joueur avec le plus d’ancienneté au sein de la franchise.

« Vous êtes avec moi depuis dix ans. Je n’ai que de l’amour et du respect pour cette ville, cette équipe, cette organisation. Il en reste quatre (victoires) », répète le joueur de 29 ans drafté en 2015 (11e choix), en quête de son premier titre NBA, comme son équipe (les Pacers ont remporté trois titres en ABA).

« Cette équipe s’épanouit dans l’adversité. Franchement, cette ville aussi s’épanouit dans l’adversité. Les gens sont constamment sous-estimés. On ne nous regarde pas. On ne regarde pas nos matchs », poursuit l’intérieur en référence au faible intérêt médiatique que suscite le petit marché de l’Indiana.

Des « Super Teams » aux « Super Potes »

« On n’a jamais cessé d’y croire. Et je sais que vous non plus, vous n’avez jamais cessé d’y croire. On n’abandonne pas. On n’abandonne pas dans cette ville », lâche encore Myles Turner en pensant au mauvais début de saison de sa formation, qui a mis du temps à trouver son rythme malgré son statut de finaliste de conférence sortant.

L’intérieur voit dans cette qualification la preuve que l’accumulation de stars n’est pas nécessairement synonyme de victoire. Les deux équipes finalistes, qui ont misé sur la continuité, peuvent en témoigner.

« C’est une nouvelle marque de fabrique pour la ligue. L’époque des ‘supers teams’ et l’empilement (des stars) n’est pas aussi efficace qu’auparavant. La NBA suit des tendances, ça évolue. La nouvelle tendance est ce qu’on fait. OKC fait la même chose. Des jeunes courent, défendent et utilisent le pouvoir de l’amitié. Ils appellent ça comme ça ! », termine l’intérieur dans un sourire.

Un sacré changement aussi pour l’intéressé, qui espérait rejoindre LeBron James et Anthony Davis aux Lakers il y a deux ans et demi à peine, justement parce qu’il souhaitait rejoindre un plus gros marché.

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.5 5.5 7.1 1.0 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 2023-24 IND 77 27 52.4 35.8 77.3 1.5 5.5 6.9 1.3 3.0 0.5 1.4 1.9 17.1 2024-25 IND 72 30 48.1 39.6 77.3 1.2 5.3 6.5 1.5 2.5 0.8 1.7 2.0 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.