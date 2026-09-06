À 37 ans, Kevin Durant travaille encore sur un point faible précis

À bientôt 38 ans et après plus de 1 100 matchs disputés en saison régulière, le jeu de Kevin Durant peut-il encore être amélioré ? Son entraîneur personnel, Jamal « Dash » Lovell, pense clairement que oui.

Après avoir décortiqué les images de sa première saison avec les Rockets, le technicien a identifié un axe de travail très précis : la manière dont « KD » réagit lorsque les défenses lui envoient une prise à deux, particulièrement lorsque la fatigue commence à se faire sentir.

« Quand ils lui envoient des prises à deux et qu’il est fatigué, nous voulons qu’il progresse pour éviter de perdre le ballon », explique Jamal Lovell. « Il faut donc s’assurer qu’il continue à progresser comme passeur face aux prises à deux. C’est l’un des points sur lesquels nous avons insisté en regardant les vidéos. »

Un détail pas anodin. La saison passée, Kevin Durant tournait encore à 26 points, 5,5 rebonds et 4,8 passes décisives de moyenne avec Houston. Mais les défenses adverses ont régulièrement cherché à lui enlever le ballon des mains avec des prises à deux agressives, qui ont parfois réussi à surprendre le vétéran.

Denver avait notamment réussi à le limiter en multipliant les prises à deux, au point que Kevin Durant n’avait tenté que huit tirs lors d’une rencontre de saison régulière.

Neuf ballons perdus face aux Lakers

Le problème s’est aussi matérialisé en playoffs. Lors de son unique apparition de la série du premier tour face aux Lakers, Kevin Durant avait ainsi perdu neuf ballons. Blessé ensuite, il avait manqué les cinq autres rencontres et assisté à l’élimination des Rockets en six manches.

Une fin de saison particulièrement frustrante pour Houston, qui espère désormais lui faciliter la tâche.

Les arrivées de Marcus Smart et le retour de Fred VanVleet doivent notamment permettre à Kevin Durant de moins porter le ballon et de retrouver davantage de situations où il peut sanctionner immédiatement la défense. Le GM Rafael Stone avait d’ailleurs identifié la création balle en main, la qualité de passe et la prise de décision parmi les secteurs à améliorer cet été.

Mais « KD » ne compte pas uniquement sur ses coéquipiers pour régler le problème. Même à l’aube de sa 19e saison NBA, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire continue ainsi de disséquer son jeu pour en gommer les failles.

Une exigence qui explique aussi pourquoi son entraîneur personnel assure que, malgré son immense palmarès, Kevin Durant continue encore aujourd’hui à demander s’il effectue correctement certains exercices.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.