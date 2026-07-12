Les Rockets ne pensaient pas pouvoir récupérer Marcus Smart

Présent à Las Vegas pour suivre la Summer League, Rafael Stone a dressé un premier bilan de l’intersaison des Rockets. Le GM de Houston est notamment revenu sur les signatures de Marcus Smart et de Bogdan Bogdanovic, la prolongation de Tari Eason, mais aussi la situation de Kevin Durant.

Après la déception de l’élimination au premier tour des playoffs, Rafael Stone avait identifié plusieurs secteurs à renforcer : la création balle en main, la qualité de passe et la prise de décision.

Selon lui, les arrivées de Marcus Smart et de Bogdan Bogdanovic répondent parfaitement à ces besoins.

« Nous voulions améliorer notre capacité à manier le ballon et à créer du jeu sans perdre en qualité défensive. Marcus nous apporte exactement cela. Franchement, je ne pensais pas que nous aurions la possibilité de terminer l’été avec un joueur comme lui. »

Tari Eason enfin récompensé

L’ancien défenseur de l’année doit ainsi apporter son expérience et sa polyvalence à une équipe qui faisait déjà partie des meilleures défenses de la ligue. Le tout en retrouvant Ime Udoka, qu’il avait connu à Boston.

Autre dossier majeur de l’été : la prolongation de Tari Eason pour 81 millions de dollars sur cinq ans. L’ailier n’avait pas décroché de nouveau contrat l’été dernier, avant de finalement obtenir la sécurité financière espérée.

« Rien ne lui a jamais été offert. Il a dû se battre pour chaque opportunité. Il mérite totalement cette sécurité financière pour lui et sa famille », estime le dirigeant des Rockets. « Pour un joueur qui attend son premier gros contrat, il y a énormément de pression. J’aurais préféré lui éviter ça. »

Houston espère désormais que Tari Eason pourra enchaîner après plusieurs saisons perturbées par les blessures, dans un rôle important au sein de la rotation.

Houston mise sur la continuité avec Kevin Durant

Les Rockets comptent également retrouver un effectif enfin épargné par les blessures. Selon Rafael Stone, tout le monde devrait être à 100% pour la reprise, et notamment Kevin Durant, qui n’a participé qu’à un seul des six matchs de playoffs de Houston.

L’ancien MVP n’a plus disputé trois saisons consécutives dans la même franchise depuis son passage à Golden State. Cette continuité pourrait donc, selon son dirigeant, faciliter encore son intégration.

« Depuis que je le côtoie, je le trouve serein et heureux. Il va apprendre à connaître ses coéquipiers, et eux vont apprendre à le connaître. J’ai eu le sentiment que tout le monde se comprenait de mieux en mieux au fil de la saison passée. J’espère que nous repartirons cette année de ce niveau de compréhension, en sachant précisément quels sont ses points forts et comment les exploiter. »