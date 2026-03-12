Le plan anti-KD des Nuggets a fonctionné

D’un geste de la main, Reed Sheppard a demandé à Tari Eason de « chasser » pour libérer de la place. L’idée étant de réserver un quart de terrain à Kevin Durant au poste face à Christian Braun. Seulement, au moment où le meneur des Rockets a servi « KD », ce dernier a instantanément été pris à deux par Nikola Jokic.

Résultat, à peine servi, Kevin Durant a été contraint de transmettre le cuir poste haut vers Alperen Sengun. Une seconde plus tard, Josh Okogie perdait le ballon en tentant de partir en pénétration. Cette action au cœur d’un troisième quart-temps de domination des Nuggets face aux Texans en dit beaucoup sur la soirée passée par Kevin Durant dans les Rocheuses.

« Ils me ‘trappaient’ et me prenaient à deux, leur objectif était de m’enlever le cuir des mains », résume le leader des Rockets, qui a ainsi eu beaucoup de mal à s’exprimer. En 26 minutes, il s’est contenté de 11 points à seulement 5/8 aux tirs (Alperen Sengun a fini avec le même ratio avec 10 points), son plus petit quota de la saison.

Kevin Durant assure que ce match n’a « pas du tout été frustrant » pour autant. « J’ai dû me sacrifier encore plus, en cas de prise à trois », lâche-t-il, avant de reconnaître : « Je dois être plus agressif pour aller chercher le ballon. » Sur une séquence dans le troisième quart-temps, on l’a vu par exemple rester statique dans le corner, sans toucher le cuir ni même bouger.

Christian Braun en première ligne

« Notre attaque tournait bien, si l’on met de côté la réussite sur nos tirs totalement ouverts. […] Ils ne respectaient pas notre adresse. Du coup, ils fermaient la raquette, jouaient quasiment en zone et nous défiaient de shooter », analyse encore Kevin Durant sur le triste 4/33 derrière l’arc de sa formation qui évoluait « back-to-back ». Un calendrier qui, selon lui, n’a eu aucune incidence sur les événements de la soirée.

Côté Nuggets, on se félicite de la réussite du plan défensif en place. « Il faut l’encercler du mieux qu’on peut. Il est capable d’avoir deux défenseurs sur lui et de s’élever malgré tout pour marquer. Il l’a fait quelques fois ce soir. Mais on essayait de lui retirer son espace autant que possible. C’est l’un des plus grands shooteurs en rythme après dribble jamais vus, peut-être même le plus grand de l’histoire », loue David Adelman.

Ce dernier met en avant la prestation défensive de Christian Braun, qui a passé sa soirée en première ligne sur Kevin Durant quand ses coéquipiers ont beaucoup « flotté » pour venir l’aider.

« J’ai vu que CB ne l’a pas lâché d’une semelle tout au long du match, et ensuite il a pu s’appuyer sur ses coéquipiers en couverture derrière lui. Je pense qu’on devrait tous s’arrêter un instant pour réaliser qui CB s’est coltiné cette semaine. Il a été incroyable. Vu son niveau d’effort… on parle quand même de joueurs All-Star, de futurs membres du Hall of Fame », salue le coach des Nuggets.

Dès la nuit prochaine, sa formation devrait se coltiner un autre phénomène du genre, Victor Wembanyama, même si ce dernier, touché à la cheville, est annoncé incertain pour la rencontre.

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 62 36:25 51.4 40.5 88.7 0.6 4.9 5.5 4.5 2.0 0.8 3.2 0.9 25.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.