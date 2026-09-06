Max Strus n’oublie pas tout ce qu’il doit à Duncan Robinson

Le Heat a pris l’habitude de transformer des joueurs non draftés en éléments importants de sa rotation. Duncan Robinson et Max Strus en sont deux des meilleurs exemples.

Arrivés en NBA sans entendre leur nom appelé lors de la Draft, les deux hommes ont également en commun d’avoir bâti leur place grâce à leur adresse extérieure, jusqu’à devenir capables de dépasser les 40% de réussite à 3-points sur un gros volume de tentatives.

Leurs trajectoires se sont croisées à Miami, où ils ont notamment participé au parcours jusqu’aux Finals 2023. Aujourd’hui séparé de Duncan Robinson, Max Strus se souvient surtout de l’importance qu’a eue son ancien coéquipier dans son développement.

« Il m’a aidé. Il m’a motivé pour que je devienne un meilleur shooteur. Il faut lui rendre hommage : il m’a pris sous son aile dès la minute où je suis arrivé », souligne le nouveau membre des Clippers. « Il m’a appris pas mal de choses sur les appuis et sur ce genre de détails. On avait une trajectoire un peu similaire, on venait en quelque sorte du même endroit, et le courant est passé entre nous grâce à ça. Il a été super pour ma carrière et c’est l’un des meilleurs shooteurs que j’aie vus. »

« Dans la même catégorie que Stephen Curry »

Max Strus va même jusqu’à placer Duncan Robinson parmi les références absolues dans cet exercice, au point de le comparer à Stephen Curry.

« Il a ce truc. C’est l’un des meilleurs de l’histoire. Pour être même tout à fait honnête, je pense qu’il est dans la même catégorie que Stephen Curry. Il est phénoménal. Quand tu le regardes s’entraîner, il ne rate rien. Ses tirs réussis sont d’une pureté absolue », assure celui qui évoluait encore à Cleveland la saison dernière.

Une exigence dans le travail dont Max Strus s’inspire toujours, même s’il doit désormais composer avec les contraintes d’un corps davantage sollicité. Après un exercice compliqué physiquement, durant lequel il n’a disputé que 12 matchs de saison régulière avant d’enchaîner avec 18 rencontres de playoffs, l’arrière de 30 ans explique avoir modifié son approche cet été.

« Je suis toujours motivé à revenir plus fort la saison prochaine et à étoffer ma palette technique, mais en ménageant un peu plus mon corps », explique-t-il. « J’ai 30 ans maintenant, je commence à prendre de l’âge, donc je dois un peu lever le pied, varier mes intensités [d’entraînement], m’accorder un jour de repos par-ci par-là quand je ressens de la fatigue, et ne pas forcer quand ce n’est pas nécessaire. »

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3:00 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13:00 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23:20 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28:24 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.2 11.5 2023-24 CLE 70 31:59 41.8 35.1 79.4 0.9 3.9 4.8 4.0 2.4 0.9 1.6 0.4 12.2 2024-25 CLE 50 25:28 44.2 38.6 82.4 1.1 3.3 4.3 3.2 2.1 0.5 1.1 0.2 9.4 2025-26 CLE 12 24:00 44.3 40.2 77.8 0.8 4.7 5.4 2.0 2.8 0.3 0.8 0.0 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.