Une rentrée inoubliable et chargée d’émotion pour Max Strus

Il n’aura manqué que la victoire pour que la soirée soit parfaite à Cleveland. Battus par les Mavericks (120-130), les Cavaliers ont toutefois trouvé du réconfort dans le retour éclatant de Max Strus. Opéré d’une fracture du pied gauche à la fin du mois d’août, l’arrière a dû prendre son mal en patience, tout en redoublant d’efforts pour tenter de raccourcir une convalescence qui aura finalement duré plus de six mois.

L’émotion était palpable lorsqu’il s’est approché de la table de marque en cours de premier quart-temps pour faire son entrée, sous les acclamations d’une Rocket Arena en ébullition. Mais le meilleur restait à venir. Accueilli par une ovation, Max Strus n’a pas manqué son retour, en enchaînant un impressionnant 4 sur 4 à 3-points en moins de quatre minutes. De quoi rappeler, d’entrée, qu’il n’avait rien perdu de son toucher.

« J’ai ressenti cette énergie », a-t-il confié après la rencontre. « C’était spécial, dès le moment où je suis entré sur le terrain pour m’échauffer avant le match. Cela montre à quel point Cleveland aime le sport et à quel point cela leur tient à cœur. Je me sens très reconnaissant d’être à Cleveland et de jouer pour les Cavs pour cette raison. Il n’y a pas de fans comme eux. J’adore être ici et jouer pour eux. »

Des mois de travail acharné

Au-delà du soulagement, ce premier match marque surtout la fin d’une longue période de doute et de frustration. Il récompense aussi son investissement constant pendant sa rééducation, après plus de sept mois loin des parquets.

« Cela a été un long chemin. Je ne connais qu’une seule façon de faire, c’est travailler aussi dur que possible. J’ai fait cela chaque jour jusqu’à aujourd’hui. Je suis heureux de pouvoir rejouer », a-t-il ajouté. « J’aurais pu baisser les bras et me dire : ‘Ah, je reviendrai l’année prochaine.’ Mais je me suis battu pour rejouer. J’ai envie de jouer, et tout le monde ici m’a soutenu tout au long de cette période. Ils voulaient que je revienne, que je sois moi-même et que j’aide cette équipe à gagner. Il nous reste encore quelques mois passionnants à vivre et nous sommes prêts à tout donner pour faire bonne figure en playoffs. »

Max Strus a également reçu le soutien de son coéquipier Donovan Mitchell, pleinement conscient de ce qu’un joueur de son calibre peut apporter. Son tir, bien sûr, mais pas seulement.

« Il a consacré tellement de temps et d’efforts à revenir, et nous avons beaucoup discuté de ce que cela représentait pour lui. Il est facile de se décourager, même s’il n’est pas du genre à abandonner. Mais le voir travailler sans relâche… Pendant ma propre convalescence, nous avons fait des un contre un, des deux contre deux et des trois contre trois. Donc, le voir faire ce qu’il a fait ce soir, c’est exactement ce qu’il montre, honnêtement, depuis environ deux semaines et demie. Et vous n’avez encore rien vu. C’est le Max Strus que nous connaissons. Son adresse était bien là, mais il y a aussi tous les petits détails qui font la différence. »

Kenny Atkinson, lui aussi, a particulièrement apprécié ce moment. Malgré la défaite, le dernier mois de compétition s’annonce prometteur pour Cleveland avec le retour de son ailier dans la rotation.

« C’est un moment émouvant quand on voit quelqu’un traverser des moments difficiles comme il l’a fait depuis l’intersaison, puis se battre pour revenir. C’est émouvant, mais aussi enthousiasmant, a souligné le coach des Cavs. Cela nous donne un vrai surplus d’énergie de retrouver le compétiteur qu’il est dans le vestiaire. Le timing est bon, et c’est bénéfique pour l’équipe, pas seulement aujourd’hui, mais aussi pour la suite. Et j’ai aimé la réaction du public. C’était vraiment un grand moment de le voir entrer, puis inscrire ses premiers tirs à trois points. Cela a été une belle éclaircie dans une journée qui, autrement, n’a pas été très bonne pour nous. »

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.1 11.5 2023-24 CLE 70 32 41.8 35.1 79.4 0.9 3.9 4.8 4.0 2.4 0.9 1.6 0.4 12.2 2024-25 CLE 50 26 44.2 38.6 82.4 1.1 3.3 4.3 3.2 2.1 0.5 1.1 0.2 9.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.