Max Strus n’a jamais vraiment réussi à cerner Jimmy Butler

Voilà déjà trois ans que Max Strus a quitté la Floride et Miami pour rejoindre Cleveland et participer au retour vers les sommets de la franchise de l’Ohio.

De ses trois saisons passées au Heat, l’arrière a gardé bien des souvenirs, lui qui fut l’une des belles histoires de la franchise, arrivé avec un contrat « Exhibit 10 » au camp d’entraînement en 2020 après une saison rookie quasiment blanche à Chicago, avant de finir titulaire en NBA Finals face aux Nuggets trois ans plus tard.

L’imprévisible Jimmy Butler

Dans le vestiaire, Max Strus a également dû apprendre à cohabiter avec de fortes personnalités, dont Jimmy Butler restera à ses yeux la plus difficile à cerner. Dans le podcast « Pardon My Take », l’arrière/ailier de 30 ans a ainsi raconté avoir régulièrement été désarçonné par l’attitude parfois imprévisible de son ancien coéquipier.

« Il peut se comporter comme un vrai connard avec toi », a-t-il lâché. « Un jour, tu le regardes, et il ne te calcule même pas. Tu peux aller dîner avec lui la veille au soir, et tu es son meilleur ami. Puis le lendemain matin, tu vas à l’entraînement, et il ne te regarde même pas ni ne te dit bonjour. On se dit : ‘Merde, qu’est-ce que j’ai fait hier soir au dîner ?’ Puis le match commence, et il redevient ton meilleur ami. Il faut prendre les choses comme ça, se dire : ‘Ah, Jimmy sera toujours Jimmy’. J’en étais arrivé à un point où je m’en fichais complètement ».

Miami était aussi disposé à composer avec les humeurs de Jimmy Butler. Et pour cause : lorsque Max Strus rejoint le Heat en 2020, l’ailier vient d’emmener la franchise jusqu’aux NBA Finals dans la bulle d’Orlando.

Un interrupteur au moment de jouer

Max Strus a surtout gardé en mémoire la capacité de son coéquipier à basculer en mode « franchise player », notamment lors de l’épopée de 2023, lorsque le Heat avait de nouveau atteint les Finals, face aux Nuggets cette fois.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un comme lui. D’après ce que j’ai vu et vécu, je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme ça de toute ma vie. Après les matchs, il buvait une bière dans les jacuzzis. Il arrive à prendre du recul si facilement, puis quand il doit se mettre en mode compétition, il n’a qu’à appuyer sur un bouton ».

Au terme d’une saison régulière compliquée, conclue à 44 victoires pour 38 défaites, et après avoir perdu son premier match de play-in, Miami avait arraché le huitième ticket pour les playoffs dans un match couperet face à Chicago. Le Heat avait ensuite éliminé Milwaukee, New York et Boston, avant de tomber face à Denver en Finals.

Jimmy Butler avait alors compilé 26,9 points, 6,5 rebonds et 5,9 passes de moyenne en 22 matchs de playoffs.

« On a juste eu le déclic au bon moment », s’est remémoré Max Strus. « Pendant la saison, on était nuls. On n’arrivait pas à s’entendre, personne n’avait envie de jouer, c’était le chaos. On a perdu notre premier match de play-in et, à partir de là, ça a été le ‘Jimmy Butler Show’. C’était la chose la plus incroyable que tout le monde ait jamais vécue. On s’est tous nourris de cette énergie, et c’était le basket le plus pur que j’aie jamais joué ».

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 8 36 47.0 39.1 87.3 2.1 4.3 6.4 5.5 1.1 1.5 1.6 0.3 21.5 Total 698 33 46.0 32.2 84.2 1.6 3.8 5.3 4.1 1.4 1.6 1.6 0.5 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.