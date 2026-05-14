Max Strus, le sale caractère qui change les Cavaliers

Il y a les actions qui remplissent la feuille de stats, et celles qui changent l’énergie d’un match. Max Strus, lui, apporte souvent dans la deuxième catégorie. À Detroit, dans une rencontre devenue irrespirable, l’arrière des Cavaliers a encore joué les poils à gratter, entre pression tout terrain, tirs importants et possessions arrachées.

Kenny Atkinson n’a d’ailleurs pas caché à quel point son profil compte dans la transformation de Cleveland. « Il apporte ça tous les jours », a expliqué le coach, interrogé sur cette forme de dureté, presque de vice, que les Cavaliers ont parfois semblé chercher ces dernières années. « Il a un sale caractère, et j’adore ça. On en a besoin. »

Face aux Pistons, Max Strus a notamment usé Cade Cunningham en allant le chercher très haut, parfois dès la remise en jeu. Un travail ingrat, coûteux physiquement, mais indispensable dans une série où chaque possession pèse lourd. « Il use les gars en les prenant tout terrain », soulignait James Harden. « Ça use aussi son corps, mais il trouve un autre niveau pour continuer à défendre et, derrière, mettre des tirs. »

Cette nuit, il a aussi été précieux avec son 6/8 de loin, mais son impact ne se résume pas à son adresse extérieure. « Un soir, il peut avoir cinq points, mais ce qu’il fait ne se voit pas forcément dans la feuille de stats », poursuivait James Harden. « On peut le brancher n’importe où et il va être efficace. Et ce soir, il a répondu présent. »

« Tellement d’actions gagnantes ce soir »

Dans le chaos de la fin de match, Kenny Atkinson a notamment retenu une interception de son arrière, symbole de ces actions qui retournent une salle. Alors que les Cavaliers n’avaient encore que cinq points d’avance à 2 minutes 30 de la fin de la prolongation, Max Strus vole la balle à Cade Cunningham et envoie Donovan Mitchell au layup.

« Ça sort de nulle part », souriait l’entraîneur. « J’ai eu l’impression que toute la foule a retenu son souffle. C’était une énorme action. Il a réalisé tellement d’actions gagnantes ce soir. »

À Cleveland, Max Strus n’est pas seul dans ce registre. Kenny Atkinson cite aussi Dennis Schröder et James Harden parmi ceux qui ont apporté plus de dureté à son groupe, critiqué pour en avoir manqué lors des précédentes campagnes de playoffs. Mais l’ancien joueur du Heat reste l’un des visages les plus évidents de cette évolution.

« J’essaie juste de gagner le match, peu importe ce qu’il faut faire », résumait-il ainsi lors de la conférence de presse. « C’est aussi simple que ça. J’essaie d’avoir un impact sur la rencontre de toutes les manières possibles, pour aider notre équipe à se mettre dans les meilleures conditions pour gagner. »

Mission réussie avec ses 20 points à 6/8 de loin et ses 8 rebonds qui ont bien aidé les Cavs dans ce Game 5.

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3:00 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13:00 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23:20 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28:24 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.2 11.5 2023-24 CLE 70 31:59 41.8 35.1 79.4 0.9 3.9 4.8 4.0 2.4 0.9 1.6 0.4 12.2 2024-25 CLE 50 25:28 44.2 38.6 82.4 1.1 3.3 4.3 3.2 2.1 0.5 1.1 0.2 9.4 2025-26 CLE 12 24:00 44.3 40.2 77.8 0.8 4.7 5.4 2.0 2.8 0.3 0.8 0.0 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.