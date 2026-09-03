Josh Giddey croit aux playoffs pour les Bulls

À 23 ans, Josh Giddey est plus jeune que certains rookies, et pourtant, il apparaît déjà comme un vétéran. Installé comme le nouveau visage des Bulls, l’Australien va désormais devoir accompagner Chicago dans l’étape suivante : retrouver les playoffs.

Après avoir changé de président et de GM, la franchise a justement renforcé son effectif autour de lui et de Matas Buzelis, auteur d’une belle progression avec 16.3 points et 5.8 rebonds de moyenne. Chicago a d’abord récupéré Caleb Wilson à la Draft, puis ajouté l’expérience de Norman Powell, qui reste sur sa première sélection au All-Star Game, et enfin celle de Nic Claxton.

Le tout sous les ordres de Tiago Splitter, choisi pour diriger cette nouvelle étape du projet après avoir conduit Portland en playoffs la saison dernière.

« La conférence est évidemment très relevée », reconnaît Josh Giddey. « Mais je pense que nous avons un bon mélange : des vétérans, des jeunes, des gars qui ont déjà connu les playoffs et d’autres qui ont très envie de les découvrir. Je suis à l’aise avec ce que nous avons dans le vestiaire. Nous avons largement de quoi être compétitifs et devenir une équipe de playoffs. »

De gros passages à vide en cours de saison

Pour le meneur australien, le véritable enjeu sera donc moins une question de talent que de régularité. Un constat qui rejoint celui de Norman Powell, qui avait décrit les Bulls de la saison dernière comme une équipe capable de passer de « Dr Jekyll à Mr Hyde ».

« Plus nous serons réguliers, mieux ce sera. C’est quelque chose avec lequel nous avons eu du mal l’année dernière », reconnaît Giddey. « Nous avons vécu des périodes où nous ressemblions à une très, très bonne équipe, puis d’autres où nous n’avions vraiment pas l’air d’en être une. »

La profondeur de l’effectif doit justement aider Chicago à éviter ces passages à vide. « Nous avons une équipe riche et nous pouvons nous appuyer sur beaucoup de joueurs différents pour proposer des choses différentes », poursuit Josh Giddey. « Évidemment, rester en bonne santé est la priorité, même si ce n’est pas toujours quelque chose que l’on peut contrôler. »

Après seulement deux participations aux playoffs depuis 2017, les Bulls veulent donc enfin sortir du ventre mou de la conférence Est, et pour Josh Giddey, le travail effectué pendant l’été peut faire la différence. « Le temps passé ensemble pendant l’intersaison a été bénéfique pour construire notre cohésion et progresser ensemble. Maintenant, on verra ce que ça donne dans un mois. »

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31:29 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31:09 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25:08 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.6 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30:15 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 54 32:03 44.8 36.4 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 1.7 1.0 3.6 0.5 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.