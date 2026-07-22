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Caleb Wilson adoubé par Kevin Garnett

Publié le 22/07/2026 à 11:21 Twitter Facebook

NBA – Séduit par la Summer League du rookie des Bulls, Kevin Garnett lui a trouvé un surnom directement inspiré du sien : le « Little Ticket ».

Caleb WilsonAvec ses 23,5 points, 7,3 rebonds et 2,5 contres de moyenne en quatre matches durant la Summer League de Las Vegas, Caleb Wilson n’a pas manqué son premier rendez-vous en NBA. Le rookie des Bulls a notamment marqué les esprits avec un dunk surpuissant contre le Jazz, ainsi qu’avec ses 35 points face aux Grizzlies.

Lors du match contre les Lakers, le jeune intérieur a également évolué sous les yeux d’une légende : Kevin Garnett, présent dans les tribunes du Thomas & Mack Center. Et le MVP 2004 a visiblement été séduit par le nouveau joueur de Chicago.

« Ce gamin me rappelle le bon vieux temps. Son attitude est différente », a jugé celui que l’on surnommait le « Big Ticket ».

Impressionné par l’énergie et le tempérament du quatrième choix de la Draft 2026, Kevin Garnett lui a même trouvé un surnom directement inspiré du sien : le « Little Ticket ».

« On a des points communs, mais on est des joueurs différents », réagit l’intérieur de Chicago. « Kevin Garnett est un Hall of Famer. Je ne veux pas être comparé à un Hall of Famer car cela fausse les attentes placées en moi. »

Une volonté de calmer le jeu qui tranche avec les immenses ambitions déjà affichées par Caleb Wilson. Le jeune intérieur a clairement annoncé vouloir devenir « le meilleur joueur de tous les temps », et même être « meilleur que Michael Jordan ».

Le chemin est évidemment encore long. L’ancien de North Carolina vient seulement de franchir une première étape prometteuse en ligue d’été, dont il retient surtout les enseignements.

« Je résumerais cette semaine comme une leçon », explique-t-il. « Je suis arrivé en Summer League avec l’étiquette du joueur qui ne savait pas shooter, et mes adversaires m’ont défendu comme ça. J’étais le joueur numéro un en attaque et j’ai aussi créé pour les autres. J’ai beaucoup appris. »

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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