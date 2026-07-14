Maladroit mais omniprésent, Caleb Wilson signe le dunk de la Summer League

Pas de Darryn Peterson sur le parquet et une adresse en berne des deux côtés : ce Bulls – Jazz avait tout pour entrer immédiatement dans la catégorie des matchs de Summer League à vite oublier. Heureusement pour le spectacle, Caleb Wilson avait faim.

L’ailier-fort des Bulls n’a pas reproduit le feu d’artifice de ses 35 points contre Memphis, mais il a encore terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 19 unités. Le 4e choix de la dernière Draft n’a toutefois pas pu empêcher la défaite des siens (63-80), au terme d’un match globalement très pauvre.

Caleb Wilson a pourtant tenté de le relever, en particulier après la pause. Comme l’ensemble des Bulls, l’ancien de North Carolina avait souffert en première période, avec seulement 7 points à 3/10 au tir. Il a néanmoins su rebondir, notamment dans le quatrième quart-temps, où Tiago Splitter n’a pas hésité à le laisser sur le terrain malgré un retard conséquent.

« Je joue simplement au basket. Je suis un rookie en NBA et je vais connaître des passages ou des matchs difficiles », a-t-il réagi. « Mais je vais continuer à jouer mon jeu. J’ai réussi cinq contres et eu un impact sur le match. J’ai aussi fait de bonnes passes qui n’ont simplement pas été converties. Nous avons tous connu une soirée difficile au tir. C’est quelque chose dont nous pouvons apprendre. »

Caleb Wilson désormais attendu au tir

« Il réfléchissait trop », a estimé Tiago Splitter. « Nous allons regarder la vidéo ensemble et essayer de l’aider à jouer de manière plus libérée, en prenant les bonnes décisions. S’il est ouvert, il doit tirer. Il peut aussi attaquer directement le cercle. Parfois, il essaie trop de créer un écart avec son défenseur, alors qu’il faut simplement choisir un côté et foncer. »

L’entraîneur des Bulls en Summer League a également rappelé que ces difficultés faisaient partie du processus d’apprentissage.

« C’est la première étape en NBA. Les joueurs sont nerveux et certains n’ont pas bien joué. Nous sommes justement là pour traverser ces moments et en tirer des enseignements. »

Finalement à 8/17 au tir, Caleb Wilson a de nouveau montré que son adresse extérieure pouvait devenir une véritable arme, avec un correct 3/8 derrière l’arc.

« Lors du premier match, ils ne pensaient pas que je pouvais shooter », a expliqué Caleb Wilson au sujet des différences entre ses deux premières sorties avec Chicago. « Cette fois, ils ont défendu sur moi comme sur un shooteur. C’est probablement le principal ajustement que j’ai dû effectuer. »

Quatorze points abandonnés aux lancers francs

Seul véritable point noir de la soirée : les lancers francs. Après son 2/6 contre les Grizzlies, la nouvelle gâchette Caleb Wilson a cette fois terminé à 0/6.

Avec la règle expérimentée en Summer League, où un seul lancer peut parfois rapporter deux ou trois points, ces six échecs lui ont coûté quatorze points. Deux de ses tentatives sanctionnaient notamment des fautes commises sur des tirs à 3-points.

« Je ne sais pas pourquoi je rate mes lancers francs comme ça », a-t-il préféré en sourire. « Cela arrive parfois. J’essaie de ne pas me frustrer, même si c’est compliqué. Je sais que je vais provoquer des fautes. Tout ce que je peux faire, c’est revenir demain et faire mieux. »

Retrouver son toucher sur la ligne sera d’autant plus précieux que Caleb Wilson a profité de la défense plus agressive du Jazz à l’extérieur pour faire parler ses qualités athlétiques.

Après avoir martyrisé les cercles en NCAA, le rookie des Bulls a ainsi signé ce qui est peut-être déjà le dunk de cette Summer League. Il a déposé son défenseur sur son premier pas avant d’aller claquer un énorme poster à une main sur Jonas Aidoo et ses 2,11 mètres.

Caleb Wilson ELEVATED high above the rim and threw down the one-handed dunk 🤯 https://t.co/QLgKXYseBa pic.twitter.com/Mn2JwmXii8 — NBA (@NBA) July 14, 2026

Le point d’exclamation d’une prestation finalement très complète, avec 19 points, 8 rebonds, 5 contres, 2 interceptions et 2 passes décisives.

Reste désormais à savoir si les Bulls mettront un terme à la Summer League de leur nouvelle pépite, alors que Chicago doit enchaîner mercredi face aux Wizards d’AJ Dybantsa. Tiago Splitter a expliqué que la décision n’avait pas encore été prise.

Caleb Wilson, lui, a déjà tranché. « Et comment que je veux jouer ! », a-t-il lancé aux journalistes.