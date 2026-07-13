Libéré des cours, Caleb Wilson passe son été à travailler son tir

Hyper athlétique, bon passeur, solide défenseur… Caleb Wilson cochait de nombreuses cases au moment de la Draft. Celle d’un shooteur fiable n’en faisait toutefois pas encore partie.

Encore en développement dans ce secteur, le nouvel ailier-fort des Bulls a pourtant frappé très fort pour ses débuts en Summer League, vendredi. L’ancien de North Carolina a signé un magnifique 7/11 à 3-points contre les Grizzlies de Cameron Boozer, pour terminer avec 35 points, soit l’une des meilleures performances de l’histoire pour un débutant à Las Vegas.

Sa réussite derrière l’arc pourrait considérablement accélérer son développement en NBA. Avec les Tar Heels, il n’avait réussi que… sept tirs à 3-points sur l’ensemble de sa saison NCAA. Le 4e choix de la Draft 2026 est pourtant catégorique : il n’a rien changé à son geste, qui paraît néanmoins plus fluide à Las Vegas qu’il ne l’était à Chapel Hill. Tout serait simplement une question de temps disponible.

Jusqu’à 2 500 tirs par jour

« Je prends entre 2 000 et 2 500 tirs par jour depuis environ deux mois et demi », a-t-il expliqué après l’entraînement des Bulls, dimanche. « Ce n’est pas une question d’avoir changé quoi que ce soit. Vous devenez plus confiant à mesure que vous travaillez. Je n’avais pas vraiment le temps avant, car j’avais cours. C’était différent, je devais être un étudiant-athlète. C’est ce qui est bien avec la NBA : c’est votre métier. »

Ce travail a déjà porté ses fruits pour ses premiers pas chez les professionnels. Il demande évidemment à être confirmé, d’autant qu’un tel volume paraît difficilement soutenable au quotidien pendant une saison NBA.

Sa blessure au pouce, début mars, aura toutefois été un mal pour un bien. Elle a mis un terme prématuré à sa saison universitaire, mais elle lui a également permis de se pencher plus tôt que prévu sur son tir.

« Quand je me suis cassé le pouce, je ne pouvais pas le bouger », a-t-il détaillé. « J’étais bloqué, mais je pouvais toujours tenir le ballon. Je pouvais donc prendre des tirs à l’arrêt. Pendant trois semaines, j’imagine que c’était uniquement du travail mécanique, car je ne pouvais faire que ça. Ensuite, j’ai pu enchaîner les répétitions. C’est l’un des domaines sur lesquels je devais travailler en arrivant en NBA. »

Le dernier verrou à faire sauter ?

S’il devient rapidement une menace extérieure simplement correcte, Caleb Wilson pourrait déjà devenir très difficile à défendre. Sa capacité à arriver vite et fort au cercle reste son principal atout, mais son tir pourrait ouvrir encore davantage le terrain et compléter sa panoplie offensive.

Sa prestation très aboutie contre Memphis a en tout cas braqué les projecteurs sur lui, alors qu’il avait abordé la Draft dans l’ombre d’AJ Dybantsa, Darryn Peterson ou Cameron Boozer.

« C’est difficile de ne pas s’en rendre compte », a-t-il reconnu, tout en gardant la tête froide. « Mais mon objectif n’est de plaire à personne d’autre qu’à moi-même. Je ne suis donc pas satisfait et je n’ai pas le sentiment d’avoir accompli quoi que ce soit. Ce n’est qu’un match de Summer League. Évidemment, j’entends le bruit autour de moi, mais cela ne m’affecte pas. »

À lui de confirmer dès la nuit prochaine, alors que Chicago affrontera Utah et Darryn Peterson à 3h00.